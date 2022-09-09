https://ria.ru/20220909/obstrel-1815684553.html
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 09.09.2022
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:46
2022-09-09T15:46
2022-09-09T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774018796_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_150267ae0c21c674e82c26f3f7c4b8fd.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, при обстреле Петровского района в пгт Александровка ранение получила женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Как отметил мэр, женщину доставили в больницу.Ранее Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Петровского района Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774018796_0:379:2225:2048_1920x0_80_0_0_0d43bea3ebf26b45ecc0d458fce4f3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина