Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815684553.html
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 09.09.2022
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:46
2022-09-09T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774018796_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_150267ae0c21c674e82c26f3f7c4b8fd.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, при обстреле Петровского района в пгт Александровка ранение получила женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Как отметил мэр, женщину доставили в больницу.Ранее Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Петровского района Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774018796_0:379:2225:2048_1920x0_80_0_0_0d43bea3ebf26b45ecc0d458fce4f3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
15:46 09.09.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, при обстреле Петровского района в пгт Александровка ранение получила женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
Как отметил мэр, женщину доставили в больницу.
Ранее Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Петровского района Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала