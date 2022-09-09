https://ria.ru/20220909/obstrel-1815684553.html

При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина

При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 09.09.2022

При обстреле Петровского района Донецка ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:46

2022-09-09T15:46

2022-09-09T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774018796_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_150267ae0c21c674e82c26f3f7c4b8fd.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, при обстреле Петровского района в пгт Александровка ранение получила женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Как отметил мэр, женщину доставили в больницу.Ранее Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Петровского района Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)