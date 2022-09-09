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Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 09.09.2022
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:35
2022-09-09T15:35
2022-09-09T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка."По предварительной информации, при обстреле Петровского района погибли 3 человека. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Мэр Кулемзин: число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех