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Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815681035.html
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 09.09.2022
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:35
2022-09-09T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка."По предварительной информации, при обстреле Петровского района погибли 3 человека. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
15:35 09.09.2022
 
Число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех

Мэр Кулемзин: число погибших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.
"По предварительной информации, при обстреле Петровского района погибли 3 человека. Данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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