https://ria.ru/20220909/obstrel-1815676692.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска в пятницу за пять минут обстреляли Донецк, а также населенные пункты Новобахмутовку и Яковлевку в Донецкой Народной республике, выпустив по... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:20

2022-09-09T15:20

2022-09-09T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска в пятницу за пять минут обстреляли Донецк, а также населенные пункты Новобахмутовку и Яковлевку в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 14.25 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Ведомство также зафиксировало обстрел Горловки и поселка Александровка в 13.25 и 12.00, по ним украинские силовики выпустили 6 мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра соответственно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика