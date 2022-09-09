https://ria.ru/20220909/obnovlenie-1815665676.html

В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов

В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов - РИА Новости, 09.09.2022

В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов

Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:52

2022-09-09T14:52

2022-09-09T14:52

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

общество

здоровье - общество

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ВОЛОГДА, 9 сен – РИА Новости. Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил губернатор Олег Кувшинников.Программа "Сельский ФАП" финансируется из регионального бюджета, она станет дополнением к программе модернизации первичного звена здравоохранения, по которой в этом году уже отремонтированы 10 ФАПов на селе.По словам губернатора, программа позволит значительно улучшить материально-техническое состояние медицинских организаций в сельской местности и быстрее обеспечить в регионе медицину шаговой доступности. В планах - увеличить до 30% охват профосмотрами жителей сельских территорий, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях."Ранняя диагностика пациента является залогом успешного выздоровления. Комплексный подход позволяет обеспечить качественную медицину шаговой доступности. Здоровье вологжан – в приоритете", - отметил Кувшинников.

https://ria.ru/20220817/lutsenko-1810280416.html

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Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников, общество, здоровье - общество