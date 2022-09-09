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В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов - РИА Новости, 09.09.2022
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В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов
В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов - РИА Новости, 09.09.2022
В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов
Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:52
2022-09-09T14:52
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
общество
здоровье - общество
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ВОЛОГДА, 9 сен – РИА Новости. Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил губернатор Олег Кувшинников.Программа "Сельский ФАП" финансируется из регионального бюджета, она станет дополнением к программе модернизации первичного звена здравоохранения, по которой в этом году уже отремонтированы 10 ФАПов на селе.По словам губернатора, программа позволит значительно улучшить материально-техническое состояние медицинских организаций в сельской местности и быстрее обеспечить в регионе медицину шаговой доступности. В планах - увеличить до 30% охват профосмотрами жителей сельских территорий, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях."Ранняя диагностика пациента является залогом успешного выздоровления. Комплексный подход позволяет обеспечить качественную медицину шаговой доступности. Здоровье вологжан – в приоритете", - отметил Кувшинников.
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вологодская область, олег кувшинников, общество, здоровье - общество
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество, Здоровье - Общество
14:52 09.09.2022
 

В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкФельдшерско-акушерский пункт в селе
Фельдшерско-акушерский пункт в селе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛОГДА, 9 сен – РИА Новости. Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Такие задачи поставлены в региональной программе "Сельский ФАП". Начнем с наиболее проблемных фельдшерско-акушерских пунктов в каждом районе. Ежегодно будем ремонтировать по 3-5 ФАПов в каждом муниципалитете. За четыре года мы капитально отремонтируем 181 ФАП, 62 модульные конструкции построим", - написал глава региона в соцсетях.
Программа "Сельский ФАП" финансируется из регионального бюджета, она станет дополнением к программе модернизации первичного звена здравоохранения, по которой в этом году уже отремонтированы 10 ФАПов на селе.
По словам губернатора, программа позволит значительно улучшить материально-техническое состояние медицинских организаций в сельской местности и быстрее обеспечить в регионе медицину шаговой доступности. В планах - увеличить до 30% охват профосмотрами жителей сельских территорий, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях.
"Ранняя диагностика пациента является залогом успешного выздоровления. Комплексный подход позволяет обеспечить качественную медицину шаговой доступности. Здоровье вологжан – в приоритете", - отметил Кувшинников.
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Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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