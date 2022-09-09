https://ria.ru/20220909/obnovlenie-1815665676.html
В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов
В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов - РИА Новости, 09.09.2022
В Вологодской области за четыре года обновят более 200 ФАПов
Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:52
2022-09-09T14:52
2022-09-09T14:52
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_0:196:3117:1949_1920x0_80_0_0_a1f9b8811194237311ee064082cb5af6.jpg
ВОЛОГДА, 9 сен – РИА Новости. Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил губернатор Олег Кувшинников.Программа "Сельский ФАП" финансируется из регионального бюджета, она станет дополнением к программе модернизации первичного звена здравоохранения, по которой в этом году уже отремонтированы 10 ФАПов на селе.По словам губернатора, программа позволит значительно улучшить материально-техническое состояние медицинских организаций в сельской местности и быстрее обеспечить в регионе медицину шаговой доступности. В планах - увеличить до 30% охват профосмотрами жителей сельских территорий, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях."Ранняя диагностика пациента является залогом успешного выздоровления. Комплексный подход позволяет обеспечить качественную медицину шаговой доступности. Здоровье вологжан – в приоритете", - отметил Кувшинников.
https://ria.ru/20220817/lutsenko-1810280416.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_37bdde87a0f12c23a8b1fe40c08b07ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, общество, здоровье - общество
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Общество, Здоровье - Общество
ВОЛОГДА, 9 сен – РИА Новости. Свыше 200 сельских фельдшерско-акушерских пунктов отремонтируют или заменят до конца 2026 года в рамках новой региональной программы "Сельский ФАП", сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Такие задачи поставлены в региональной программе "Сельский ФАП". Начнем с наиболее проблемных фельдшерско-акушерских пунктов в каждом районе. Ежегодно будем ремонтировать по 3-5 ФАПов в каждом муниципалитете. За четыре года мы капитально отремонтируем 181 ФАП, 62 модульные конструкции построим", - написал глава региона в соцсетях.
Программа "Сельский ФАП" финансируется из регионального бюджета, она станет дополнением к программе модернизации первичного звена здравоохранения, по которой в этом году уже отремонтированы 10 ФАПов на селе.
По словам губернатора, программа позволит значительно улучшить материально-техническое состояние медицинских организаций в сельской местности и быстрее обеспечить в регионе медицину шаговой доступности. В планах - увеличить до 30% охват профосмотрами жителей сельских территорий, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях.
"Ранняя диагностика пациента является залогом успешного выздоровления. Комплексный подход позволяет обеспечить качественную медицину шаговой доступности. Здоровье вологжан – в приоритете", - отметил Кувшинников
.