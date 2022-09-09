https://ria.ru/20220909/natsionalisty-1815675872.html

ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022

ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

ВКС России высокоточным ударом по пункту управления нацформирования "Кракен" в Харьковской области, а также по позициям 93-й механизированной бригады в ДНР... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:17

2022-09-09T15:17

2022-09-09T15:27

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом по пункту управления нацформирования "Кракен" в Харьковской области, а также по позициям 93-й механизированной бригады в ДНР уничтожили свыше 50 боевиков и 16 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны."Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

харьков

харьковская область

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в мире, донецкая народная республика, россия, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны