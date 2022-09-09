https://ria.ru/20220909/natsionalisty-1815675872.html
ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области
ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области
ВКС России высокоточным ударом по пункту управления нацформирования "Кракен" в Харьковской области, а также по позициям 93-й механизированной бригады в ДНР... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:17
2022-09-09T15:17
2022-09-09T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом по пункту управления нацформирования "Кракен" в Харьковской области, а также по позициям 93-й механизированной бригады в ДНР уничтожили свыше 50 боевиков и 16 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны."Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны
15:17 09.09.2022 (обновлено: 15:27 09.09.2022)
ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области
Минобороны: ВС уничтожили более 50 боевиков батальона "Кракен" в Харьковской области