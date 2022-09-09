https://ria.ru/20220909/naemniki-1815780136.html

В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА

В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 09.09.2022

В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА

На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:50

2022-09-09T20:50

2022-09-09T22:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b73c3cab273d6dd2d64499c366f2368a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — заявил он.В ночь с четверга на пятницу ВСУ попытались высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Для этого украинские войска использовали 15 быстроходных катеров. Их накрыли артиллерий и пресекли атаку. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220909/balakley-1815766326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

днепр (город)

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, запорожская область, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин, россия