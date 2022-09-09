https://ria.ru/20220909/naemniki-1815780136.html
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 09.09.2022
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА
На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:50
2022-09-09T20:50
2022-09-09T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — заявил он.В ночь с четверга на пятницу ВСУ попытались высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Для этого украинские войска использовали 15 быстроходных катеров. Их накрыли артиллерий и пресекли атаку. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220909/balakley-1815766326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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20:50 09.09.2022 (обновлено: 22:31 09.09.2022)
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА
Член Запорожской ВГА Рогов: в попытке высадки десанта ВСУ через Днепр участвовали наемники