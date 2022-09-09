Рейтинг@Mail.ru
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/naemniki-1815780136.html
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА - РИА Новости, 09.09.2022
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА
На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:50
2022-09-09T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b73c3cab273d6dd2d64499c366f2368a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — заявил он.В ночь с четверга на пятницу ВСУ попытались высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Для этого украинские войска использовали 15 быстроходных катеров. Их накрыли артиллерий и пресекли атаку. С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220909/balakley-1815766326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_491:0:3220:2047_1920x0_80_0_0_000afa1721dfc844320c0a3a240434af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская область, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
20:50 09.09.2022 (обновлено: 22:31 09.09.2022)
 
В попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники, заявила Запорожская ВГА

Член Запорожской ВГА Рогов: в попытке высадки десанта ВСУ через Днепр участвовали наемники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. На катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в Запорожской области, предварительно, находились иностранные наемники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — заявил он.
Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
19:34Специальная военная операция на Украине
В Балаклее российские бойцы совершили подвиг, заявили в ДНР
В ночь с четверга на пятницу ВСУ попытались высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Для этого украинские войска использовали 15 быстроходных катеров. Их накрыли артиллерий и пресекли атаку.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала