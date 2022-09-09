https://ria.ru/20220909/naemnik-1815687223.html

В ДНР опровергли заявления Киева о якобы пытках пленного наемника Ури

В ДНР опровергли заявления Киева о якобы пытках пленного наемника Ури - РИА Новости, 09.09.2022

В ДНР опровергли заявления Киева о якобы пытках пленного наемника Ури

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова назвала провокацией заявление уполномоченного Верховной рады Украины о якобы наличии на теле британского... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:57

2022-09-09T15:57

2022-09-09T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

дарья морозова

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верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

великобритания

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова назвала провокацией заявление уполномоченного Верховной рады Украины о якобы наличии на теле британского наемника Пола Ури следов пыток.По ее словам, тело британского наемника, умершего 10 июля, ДНР на днях передала Киеву. Она отметила, что после уведомления международных организаций, официальных представителей Великобритании и Украины о смерти Ури, прошло около двух месяцев."Эксперты республиканского бюро СМЭ констатировали естественную смерть, наступившую вследствие серьезных хронических заболеваний. На теле умершего не было обнаружено никаких прижизненных повреждений… В этой связи заявления уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца о якобы наличии на теле Пола Ури следов пыток выглядят как провокация", - говорится в заявлении Морозовой в Telegram-канале омбудсмена ДНР.Она рекомендовала украинскому омбудсмену обдумывать каждое слово и тщательно проверять информацию, чтобы не повторить судьбу своей прославившейся распространением фейков предшественницы.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Еще один британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля, как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине.

https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735160.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, великобритания