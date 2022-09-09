https://ria.ru/20220909/mural-1815748007.html

Итальянский художник создаст в Балашихе мурал, посвященный Джулиану Ассанжу

Итальянский художник создаст в Балашихе мурал, посвященный Джулиану Ассанжу - РИА Новости, 09.09.2022

Итальянский художник создаст в Балашихе мурал, посвященный Джулиану Ассанжу

Портрет журналиста Джулиана Ассанжа появится на стене одного из домов в Балашихе, его автор, итальянский художник Йорит Агоч приехал в подмосковный город, чтобы РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:09

2022-09-09T19:09

2022-09-09T19:09

балашиха

сергей юров

россия

сша

джулиан ассанж

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815756870_0:86:870:575_1920x0_80_0_0_f7218bf20c32ab8c860548199967d796.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Портрет журналиста Джулиана Ассанжа появится на стене одного из домов в Балашихе, его автор, итальянский художник Йорит Агоч приехал в подмосковный город, чтобы поучаствовать в международном фестивале уличного искусства "Культурный код", сообщает пресс-служба администрации городского округа."Йорит Агоч уже начал работу над муралом у нас в Балашихе. Итальянский художник изображает Джулиана Ассанжа, который стал жертвой уголовного преследования со стороны США из-за разоблачений и обнародования секретных данных военных операций, коррупционных схем и так далее. Художник уже не в первый раз высказывается на тему несправедливости, и, как говорит сам Йорит, "искусство должно быть мостом, ведущим к диалогу, а не провоцировать столкновение", — приводятся в сообщении слова главы Балашихи Сергея Юрова.В марте итальянский художник изобразил на фасаде технического института имени Аугусто Риги портрет Федора Достоевского. Таким образом он выразил протест против запрета курса о русском писателе в Миланском университете. Мурал вызвал широкий общественный резонанс в стране. В итоге запрет на курс был снят.Всего в рамках фестиваля "Культурный код" в Балашихе появится более 45 муралов, их авторами станут художники из 10 стран — Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Мексики и других. Сегодня в микрорайоне Железнодорожный готово уже 19 работ. Фестиваль завершится масштабным празднованием 17 сентября в День города.По словам автора проекта "Культурный код", президента Фонда развития современного искусства Дмитрия Лёвочкина, еще несколько лет назад Россия серьезно уступала странам, которые проводили фестивали мурал-арта, а теперь берет первенство. Мировые звезды уличного искусства посещают регионы России, чтобы обмениваться опытом и делиться частью своей культуры, потому что у искусства нет границ, оно должно быть свободным, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html

https://ria.ru/20220822/balashikha-1811345625.html

балашиха

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, сергей юров, россия, сша, джулиан ассанж, культура, новости культуры