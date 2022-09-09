Итальянский художник создаст в Балашихе мурал, посвященный Джулиану Ассанжу
© Администрация Городского округа Балашиха/Евгений ДудинИтальянский художник создаст в Балашихе мурал, посвященный Джулиану Ассанжу
Итальянский художник создаст в Балашихе мурал, посвященный Джулиану Ассанжу
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Портрет журналиста Джулиана Ассанжа появится на стене одного из домов в Балашихе, его автор, итальянский художник Йорит Агоч приехал в подмосковный город, чтобы поучаствовать в международном фестивале уличного искусства "Культурный код", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Йорит Агоч уже начал работу над муралом у нас в Балашихе. Итальянский художник изображает Джулиана Ассанжа, который стал жертвой уголовного преследования со стороны США из-за разоблачений и обнародования секретных данных военных операций, коррупционных схем и так далее. Художник уже не в первый раз высказывается на тему несправедливости, и, как говорит сам Йорит, "искусство должно быть мостом, ведущим к диалогу, а не провоцировать столкновение", — приводятся в сообщении слова главы Балашихи Сергея Юрова.
В марте итальянский художник изобразил на фасаде технического института имени Аугусто Риги портрет Федора Достоевского. Таким образом он выразил протест против запрета курса о русском писателе в Миланском университете. Мурал вызвал широкий общественный резонанс в стране. В итоге запрет на курс был снят.
Всего в рамках фестиваля "Культурный код" в Балашихе появится более 45 муралов, их авторами станут художники из 10 стран — Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Мексики и других. Сегодня в микрорайоне Железнодорожный готово уже 19 работ. Фестиваль завершится масштабным празднованием 17 сентября в День города.
По словам автора проекта "Культурный код", президента Фонда развития современного искусства Дмитрия Лёвочкина, еще несколько лет назад Россия серьезно уступала странам, которые проводили фестивали мурал-арта, а теперь берет первенство. Мировые звезды уличного искусства посещают регионы России, чтобы обмениваться опытом и делиться частью своей культуры, потому что у искусства нет границ, оно должно быть свободным, подчеркнул он.