https://ria.ru/20220909/moskva-1815688611.html

Коммунальщики Москвы заместили свои потребности российскими товарами

Коммунальщики Москвы заместили свои потребности российскими товарами - РИА Новости, 09.09.2022

Коммунальщики Москвы заместили свои потребности российскими товарами

Коммунальные службы Москвы полностью заместили свои потребности российскими товарами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы полностью заместили свои потребности российскими товарами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы справились, об этом можно более подробно говорить, со всеми городскими программами по созданию комфортной городской среды. Были приняты необходимые решения и пересмотрены все технические задания на внедрение новейших технологий, ремонта оборудования, на основе российского товара. Мы полностью заместили наши потребности на российский товар", - заявил Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".Он отметил, что раньше были времена, когда много использовали импортные составляющие в системах иллюминации и освещения города."На сей раз, когда ситуация заставила нас задуматься об этом, приняты были решения, и мы обходимся теми элементами оборудования городских систем по подготовке к празднику, которые производятся на предприятиях российских", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20220909/blagoustroystvo-1815617886.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх