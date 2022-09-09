https://ria.ru/20220909/moskva-1815688611.html
Коммунальщики Москвы заместили свои потребности российскими товарами
Коммунальщики Москвы заместили свои потребности российскими товарами - РИА Новости, 09.09.2022
Коммунальщики Москвы заместили свои потребности российскими товарами
Коммунальные службы Москвы полностью заместили свои потребности российскими товарами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
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москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы полностью заместили свои потребности российскими товарами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы справились, об этом можно более подробно говорить, со всеми городскими программами по созданию комфортной городской среды. Были приняты необходимые решения и пересмотрены все технические задания на внедрение новейших технологий, ремонта оборудования, на основе российского товара. Мы полностью заместили наши потребности на российский товар", - заявил Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".Он отметил, что раньше были времена, когда много использовали импортные составляющие в системах иллюминации и освещения города."На сей раз, когда ситуация заставила нас задуматься об этом, приняты были решения, и мы обходимся теми элементами оборудования городских систем по подготовке к празднику, которые производятся на предприятиях российских", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20220909/blagoustroystvo-1815617886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы полностью заместили свои потребности российскими товарами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы справились, об этом можно более подробно говорить, со всеми городскими программами по созданию комфортной городской среды. Были приняты необходимые решения и пересмотрены все технические задания на внедрение новейших технологий, ремонта оборудования, на основе российского товара. Мы полностью заместили наши потребности на российский товар", - заявил Бирюков
в эфире телеканала "Москва 24".
Он отметил, что раньше были времена, когда много использовали импортные составляющие в системах иллюминации и освещения города.
"На сей раз, когда ситуация заставила нас задуматься об этом, приняты были решения, и мы обходимся теми элементами оборудования городских систем по подготовке к празднику, которые производятся на предприятиях российских", - рассказал Бирюков.