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Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220909/moskva-1815602655.html
Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города
Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города - РИА Новости, 09.09.2022
Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города
Более 100 мероприятий ко Дню города пройдут в московских парках, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:23
2022-09-09T13:24
культура
новости культуры
москва
наталья сергунина
городское хозяйство москвы
музеон
день города москвы
праздник
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 100 мероприятий ко Дню города пройдут в московских парках, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.Праздничная программа 10 и 11 сентября запланирована в 22 парках: Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском, ландшафтном "Митино", 50-летия Октября, "Ангарские пруды", "Музеон", в сквере по Олонецкому проезду и других. В саду "Эрмитаж" 10 сентября пройдет масштабный театральный фестиваль под открытым небом. В Гончаровском парке прозвучат аранжировки знакомых всем песен о Москве. Также в программе — шоу барабанщиков, выступления струнного квартета и ансамбля народных инструментов. На сцене усадьбы Воронцово покажут спектакли для детей. Там выступят мужской хор, духовой оркестр, гармонисты и участники популярных вокальных шоу.В парке "Красная Пресня" тоже запланирована музыкальная программа. Прозвучит джаз и рок-н-ролл. В "Кузьминки" приедут кавер-группы. "В саду имени Баумана все коллективные и сольные выступления пройдут на сцене "Ракушка", — рассказывают в пресс-службе. В "Сокольниках" организуют ярмарка хлебопекарных и кондитерских изделий. А еще там запланированы мастер-классы и конкурсы. "В парке "Фили" будут работать две площадки — центральная сцена и выставочный центр Fili Hall. Зрителей ждут тематические программы музыкальных и танцевальных коллективов, для детей пройдут кукольные спектакли и творческие мастер-классы", - добавляется в сообщении.
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новости культуры, москва, наталья сергунина, городское хозяйство москвы, музеон, день города москвы, праздник
Культура, Новости культуры, Москва, Наталья Сергунина, Городское хозяйство Москвы, Музеон, День города Москвы, Праздник
13:23 09.09.2022 (обновлено: 13:24 09.09.2022)
 
Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города

Более сотни мероприятий ко Дню города пройдут в парках Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 100 мероприятий ко Дню города пройдут в московских парках, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
"Треть из них — театральные постановки. К примеру, посетители сада "Эрмитаж" смогут увидеть спектакли из репертуара сразу 10 театров", — говорит заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Праздничная программа 10 и 11 сентября запланирована в 22 парках: Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском, ландшафтном "Митино", 50-летия Октября, "Ангарские пруды", "Музеон", в сквере по Олонецкому проезду и других.
В саду "Эрмитаж" 10 сентября пройдет масштабный театральный фестиваль под открытым небом.
© РИА Новости / Алексей НаумовСад "Эрмитаж"
Сад Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Наумов
Сад "Эрмитаж"
В Гончаровском парке прозвучат аранжировки знакомых всем песен о Москве. Также в программе — шоу барабанщиков, выступления струнного квартета и ансамбля народных инструментов.
На сцене усадьбы Воронцово покажут спектакли для детей. Там выступят мужской хор, духовой оркестр, гармонисты и участники популярных вокальных шоу.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПарк-усадьба "Воронцово" в Москве
Парк-усадьба Воронцово в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Парк-усадьба "Воронцово" в Москве
В парке "Красная Пресня" тоже запланирована музыкальная программа. Прозвучит джаз и рок-н-ролл. В "Кузьминки" приедут кавер-группы. "В саду имени Баумана все коллективные и сольные выступления пройдут на сцене "Ракушка", — рассказывают в пресс-службе.
В "Сокольниках" организуют ярмарка хлебопекарных и кондитерских изделий. А еще там запланированы мастер-классы и конкурсы.
"В парке "Фили" будут работать две площадки — центральная сцена и выставочный центр Fili Hall. Зрителей ждут тематические программы музыкальных и танцевальных коллективов, для детей пройдут кукольные спектакли и творческие мастер-классы", - добавляется в сообщении.
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