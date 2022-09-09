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Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования - РИА Новости, 09.09.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20220909/mordoviya-1815652923.html
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования - РИА Новости, 09.09.2022
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профессионального образования, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:08
2022-09-09T14:08
республика мордовия
россия
республика мордовия
саранск
артем здунов
татьяна голикова
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профессионального образования, сообщает пресс-служба главы республики.Девятого сентября в Саранске состоялось пленарное заседание деловой программы финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы". В этом году всероссийские соревнования проходят в десятый раз. В столицу Мордовии приехали участники со всей страны. Кроме того, в рамках финала Национального чемпионата в Саранске проходит и распределенный Евразийский чемпионат."Вице-премьер РФ поприветствовала участников, организаторов и гостей чемпионата и подчеркнула, что задача по развитию профессионального образования была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Голикова поблагодарила главу республики Артема Здунова за внимание к движению профессионального мастерства", - говорится в сообщении.Голикова отметила значимость того, что юбилейный чемпионат проходит в Мордовии – "регионе с развитым промышленным и профессиональным потенциалом и традициями, активно внедряющим инновационные технологии". Она напомнила, что с сентября в России начал работу федеральный проект "Профессионалитет", толчком к созданию которого стало движение "Молодые профессионалы". В рамках создания образовательно-производственных кластеров колледжи и предприятия совместно внедряют новую модель подготовки рабочих кадров под потребности экономики."В этом году в республике в рамках "Профессионалитета" создаётся кластер по фармацевтике, на 2023 год запланировано создание ещё трёх кластеров: по сельскому хозяйству, машиностроению и электротехнической промышленности. Спасибо главе региона Артёму Алексеевичу Здунову, который активно включился в работу по развитию чемпионатного движения как части среднего профессионального образования России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.В завершение мероприятия глава Мордовии и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин вручили награды тем, кто активно занимается системой профессионального образования и развитием движения "Молодые профессионалы".
https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html
https://ria.ru/20220902/profobuchenie-1813932496.html
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россия, республика мордовия, саранск, артем здунов, татьяна голикова, владимир путин
Республика Мордовия, Россия, Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Татьяна Голикова, Владимир Путин
14:08 09.09.2022
 
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования

Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профобразования

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профессионального образования, сообщает пресс-служба главы республики.
Девятого сентября в Саранске состоялось пленарное заседание деловой программы финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы". В этом году всероссийские соревнования проходят в десятый раз. В столицу Мордовии приехали участники со всей страны. Кроме того, в рамках финала Национального чемпионата в Саранске проходит и распределенный Евразийский чемпионат.
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"Вице-премьер РФ поприветствовала участников, организаторов и гостей чемпионата и подчеркнула, что задача по развитию профессионального образования была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Голикова поблагодарила главу республики Артема Здунова за внимание к движению профессионального мастерства", - говорится в сообщении.
Голикова отметила значимость того, что юбилейный чемпионат проходит в Мордовии – "регионе с развитым промышленным и профессиональным потенциалом и традициями, активно внедряющим инновационные технологии". Она напомнила, что с сентября в России начал работу федеральный проект "Профессионалитет", толчком к созданию которого стало движение "Молодые профессионалы". В рамках создания образовательно-производственных кластеров колледжи и предприятия совместно внедряют новую модель подготовки рабочих кадров под потребности экономики.
"В этом году в республике в рамках "Профессионалитета" создаётся кластер по фармацевтике, на 2023 год запланировано создание ещё трёх кластеров: по сельскому хозяйству, машиностроению и электротехнической промышленности. Спасибо главе региона Артёму Алексеевичу Здунову, который активно включился в работу по развитию чемпионатного движения как части среднего профессионального образования России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
В завершение мероприятия глава Мордовии и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин вручили награды тем, кто активно занимается системой профессионального образования и развитием движения "Молодые профессионалы".
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Республика МордовияРоссияРеспублика МордовияСаранскАртем ЗдуновТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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