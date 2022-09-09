https://ria.ru/20220909/mordoviya-1815652923.html
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования - РИА Новости, 09.09.2022
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профессионального образования, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:08
2022-09-09T14:08
2022-09-09T14:08
республика мордовия
россия
республика мордовия
саранск
артем здунов
татьяна голикова
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профессионального образования, сообщает пресс-служба главы республики.Девятого сентября в Саранске состоялось пленарное заседание деловой программы финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы". В этом году всероссийские соревнования проходят в десятый раз. В столицу Мордовии приехали участники со всей страны. Кроме того, в рамках финала Национального чемпионата в Саранске проходит и распределенный Евразийский чемпионат."Вице-премьер РФ поприветствовала участников, организаторов и гостей чемпионата и подчеркнула, что задача по развитию профессионального образования была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Голикова поблагодарила главу республики Артема Здунова за внимание к движению профессионального мастерства", - говорится в сообщении.Голикова отметила значимость того, что юбилейный чемпионат проходит в Мордовии – "регионе с развитым промышленным и профессиональным потенциалом и традициями, активно внедряющим инновационные технологии". Она напомнила, что с сентября в России начал работу федеральный проект "Профессионалитет", толчком к созданию которого стало движение "Молодые профессионалы". В рамках создания образовательно-производственных кластеров колледжи и предприятия совместно внедряют новую модель подготовки рабочих кадров под потребности экономики."В этом году в республике в рамках "Профессионалитета" создаётся кластер по фармацевтике, на 2023 год запланировано создание ещё трёх кластеров: по сельскому хозяйству, машиностроению и электротехнической промышленности. Спасибо главе региона Артёму Алексеевичу Здунову, который активно включился в работу по развитию чемпионатного движения как части среднего профессионального образования России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.В завершение мероприятия глава Мордовии и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин вручили награды тем, кто активно занимается системой профессионального образования и развитием движения "Молодые профессионалы".
https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html
https://ria.ru/20220902/profobuchenie-1813932496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика мордовия, саранск, артем здунов, татьяна голикова, владимир путин
Республика Мордовия, Россия, Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова поблагодарила главу Мордовии за развитие профобразования
Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профобразования
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила главу Мордовии Артема Здунова за развитие профессионального образования, сообщает
пресс-служба главы республики.
Девятого сентября в Саранске
состоялось пленарное заседание деловой программы финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы". В этом году всероссийские соревнования проходят в десятый раз. В столицу Мордовии приехали участники со всей страны. Кроме того, в рамках финала Национального чемпионата в Саранске проходит и распределенный Евразийский чемпионат.
"Вице-премьер РФ поприветствовала участников, организаторов и гостей чемпионата и подчеркнула, что задача по развитию профессионального образования была поставлена президентом России Владимиром Путиным
. Голикова поблагодарила главу республики Артема Здунова за внимание к движению профессионального мастерства", - говорится в сообщении.
Голикова отметила значимость того, что юбилейный чемпионат проходит в Мордовии – "регионе с развитым промышленным и профессиональным потенциалом и традициями, активно внедряющим инновационные технологии". Она напомнила, что с сентября в России начал работу федеральный проект "Профессионалитет", толчком к созданию которого стало движение "Молодые профессионалы". В рамках создания образовательно-производственных кластеров колледжи и предприятия совместно внедряют новую модель подготовки рабочих кадров под потребности экономики.
"В этом году в республике в рамках "Профессионалитета" создаётся кластер по фармацевтике, на 2023 год запланировано создание ещё трёх кластеров: по сельскому хозяйству, машиностроению и электротехнической промышленности. Спасибо главе региона Артёму Алексеевичу Здунову, который активно включился в работу по развитию чемпионатного движения как части среднего профессионального образования России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
В завершение мероприятия глава Мордовии и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин вручили награды тем, кто активно занимается системой профессионального образования и развитием движения "Молодые профессионалы".