https://ria.ru/20220909/mineral-1815646442.html

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в лунном грунте

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в лунном грунте - РИА Новости, 09.09.2022

Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в лунном грунте

Китайские ученые обнаружили новый минерал в результате исследования образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 2020 году в рамках миссии "Чанъэ-5". РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:04

2022-09-09T14:04

2022-09-09T14:04

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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые обнаружили новый минерал в результате исследования образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 2020 году в рамках миссии "Чанъэ-5".Об этом в пятницу совместно объявили Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Национальное агентство по атомной энергии КНР (CAEA).Китай впервые обнаружил новый минерал в лунном грунте. Он стал шестым новым минералом, обнаруженным человечеством за всю историю исследований Луны. Благодаря этой находке, Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новый минерал на Луне, заявил замдиректора CAEA Дун Баотун.Новый минерал, получивший название "Камень Чанъэ" (Changesite-(Y)), представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Он был обнаружен в результате анализа частиц лунного базальта исследовательской группой из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана (BRIUG) при Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC)."Камень Чанъэ" был официально одобрен в качестве нового минерала в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA).

https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, луна, москва, россия