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В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий"

В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий" - РИА Новости, 09.09.2022

В Уфе загорелся торговый центр "Меркурий"

В Уфе тушат пожар в торговом центре "Меркурий", на место выехали 18 единиц техники и 54 человека, сообщило управление МЧС по Республике Башкортостан в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:38

2022-09-09T20:38

2022-09-09T23:22

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Уфе тушат пожар в торговом центре "Меркурий", на место выехали 18 единиц техники и 54 человека, сообщило управление МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале."Пожарно-спасательные подразделения выехали на тушение пожара. В 19:36 мск в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в ТРЦ "Меркурий" в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа. На месте силы и средства МЧС: 18 единиц техники, 54 человека", — говорится в заявлении.Как уточнили спасатели, по состоянию на 21:16 мск предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на кровлю. Позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что пожарным удалось спасти 56 животных из контактного зоопарка, находящегося в горящем ТЦ.Местная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220904/pozhar-1814291746.html

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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия