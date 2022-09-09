https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html

Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться

Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться - РИА Новости, 09.09.2022

Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться

Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:15

2022-09-09T20:15

2022-09-09T20:15

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/63/1504696370_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_f8935492a05065d36a46377e345dd9b7.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период проводится 507, сообщила пресс-служба Минздрава.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова сообщила, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований своих лекарств в России осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. По сообщению издания, в ближайшие 10 лет на рынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств."Общее число клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, сохраняет тенденцию к увеличению. Так, если в 2020 году в нашей стране за первые 8 месяцев проводилось 449 клинических исследований, а в 2021 за аналогичный период – 486, то в настоящее время за этот же период проводится 507 клинических исследований", - говорится в сообщении.Более трех четвертей всех новых исследований было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в пресс-службе.Рост числа исследований в том числе связан с возрастающей активностью российских фармацевтических производителей, отметили в Минздраве. Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других заболеваний, в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220906/zdravookhranenie-1814718794.html

https://ria.ru/20220902/lechenie-1814082546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)