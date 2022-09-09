Рейтинг@Mail.ru
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться - РИА Новости, 09.09.2022
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:15
2022-09-09T20:15
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/63/1504696370_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_f8935492a05065d36a46377e345dd9b7.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период проводится 507, сообщила пресс-служба Минздрава.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова сообщила, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований своих лекарств в России осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. По сообщению издания, в ближайшие 10 лет на рынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств."Общее число клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, сохраняет тенденцию к увеличению. Так, если в 2020 году в нашей стране за первые 8 месяцев проводилось 449 клинических исследований, а в 2021 за аналогичный период – 486, то в настоящее время за этот же период проводится 507 клинических исследований", - говорится в сообщении.Более трех четвертей всех новых исследований было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в пресс-службе.Рост числа исследований в том числе связан с возрастающей активностью российских фармацевтических производителей, отметили в Минздраве. Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других заболеваний, в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220906/zdravookhranenie-1814718794.html
https://ria.ru/20220902/lechenie-1814082546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/63/1504696370_148:0:2281:1600_1920x0_80_0_0_b06fd059820846c68c9b1a62d965360a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
20:15 09.09.2022
 
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться

Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период проводится 507, сообщила пресс-служба Минздрава.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова сообщила, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований своих лекарств в России осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. По сообщению издания, в ближайшие 10 лет на рынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств.
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:35
Минздрав отчитался о выполнении стоящих перед здравоохранением задач
"Общее число клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, сохраняет тенденцию к увеличению. Так, если в 2020 году в нашей стране за первые 8 месяцев проводилось 449 клинических исследований, а в 2021 за аналогичный период – 486, то в настоящее время за этот же период проводится 507 клинических исследований", - говорится в сообщении.
Более трех четвертей всех новых исследований было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в пресс-службе.
Рост числа исследований в том числе связан с возрастающей активностью российских фармацевтических производителей, отметили в Минздраве. Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других заболеваний, в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в министерстве.
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 16:57
Онколог Минздрава: Россия получает запросы на радионуклиды от разных стран
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала