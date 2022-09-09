https://ria.ru/20220909/meditsina-1815774787.html
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться - РИА Новости, 09.09.2022
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:15
2022-09-09T20:15
2022-09-09T20:15
общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период проводится 507, сообщила пресс-служба Минздрава.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова сообщила, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований своих лекарств в России осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. По сообщению издания, в ближайшие 10 лет на рынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств."Общее число клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, сохраняет тенденцию к увеличению. Так, если в 2020 году в нашей стране за первые 8 месяцев проводилось 449 клинических исследований, а в 2021 за аналогичный период – 486, то в настоящее время за этот же период проводится 507 клинических исследований", - говорится в сообщении.Более трех четвертей всех новых исследований было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в пресс-службе.Рост числа исследований в том числе связан с возрастающей активностью российских фармацевтических производителей, отметили в Минздраве. Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других заболеваний, в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220906/zdravookhranenie-1814718794.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
Минздрав: число клинических исследований в России продолжает увеличиваться
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Общее число клинических исследований в России продолжает увеличиваться, если за 8 месяцев в 2020 года их было 449, то в настоящее время за этот же период проводится 507, сообщила
пресс-служба Минздрава.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова сообщила, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований своих лекарств в России осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. По сообщению издания, в ближайшие 10 лет на рынок могут не выйти около 300 разрабатываемых лекарств.
"Общее число клинических исследований на территории Российской Федерации, включая международные и локальные, сохраняет тенденцию к увеличению. Так, если в 2020 году в нашей стране за первые 8 месяцев проводилось 449 клинических исследований, а в 2021 за аналогичный период – 486, то в настоящее время за этот же период проводится 507 клинических исследований", - говорится в сообщении.
Более трех четвертей всех новых исследований было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии, уточнили в пресс-службе.
Рост числа исследований в том числе связан с возрастающей активностью российских фармацевтических производителей, отметили в Минздраве. Количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других заболеваний, в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, подчеркнули в министерстве.