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Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи - РИА Новости, 09.09.2022
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Тверская область
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Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи
Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи - РИА Новости, 09.09.2022
Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи
Ключи от новых автомобилей скорой помощи получили 11 муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:03
2022-09-09T14:03
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
скорая помощь
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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Ключи от новых автомобилей скорой помощи получили 11 муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня мы передаем автомобили скорой медицинской помощи в 11 муниципалитетов. Мы ведем планомерную работу по развитию системы скорой медицинской помощи в регионе, обновлению автопарка службы. За последние четыре года его пополнили 110 новых автомобилей", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи ключей.Глава региона отметил, что медикам скорой помощи в Тверской области приходится работать в особых условиях. Это большая территориальная протяженность области, серьезные расстояния между населенными пунктами.Машины направлены в те муниципалитеты, которые особо нуждаются в обновлении автопарка скорой помощи. Автомобили приобретены за счет средств областного бюджета - это шесть автомобилей на базе "Газель Некст" и семь на базе "Соболь Бизнес".Все машины оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе – аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами.Всего в настоящее время Тверской области на линии выходят 234 автомобилей скорой помощи, медицинскую помощь оказывают 110 бригад.
https://ria.ru/20220120/medpomosch-1768773046.html
https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html
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игорь руденя, общество, тверская область, скорая помощь
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Тверская область, скорая помощь
14:03 09.09.2022
 

Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиМуниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи
Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Ключи от новых автомобилей скорой помощи получили 11 муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня мы передаем автомобили скорой медицинской помощи в 11 муниципалитетов. Мы ведем планомерную работу по развитию системы скорой медицинской помощи в регионе, обновлению автопарка службы. За последние четыре года его пополнили 110 новых автомобилей", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи ключей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 17:10Тверская область
С момента создания тверская служба "122" приняла более 300 тысяч обращений
Глава региона отметил, что медикам скорой помощи в Тверской области приходится работать в особых условиях. Это большая территориальная протяженность области, серьезные расстояния между населенными пунктами.
Машины направлены в те муниципалитеты, которые особо нуждаются в обновлении автопарка скорой помощи. Автомобили приобретены за счет средств областного бюджета - это шесть автомобилей на базе "Газель Некст" и семь на базе "Соболь Бизнес".
Все машины оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе – аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами.
Всего в настоящее время Тверской области на линии выходят 234 автомобилей скорой помощи, медицинскую помощь оказывают 110 бригад.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:05Тверская область
Руденя: все тверские муниципалитеты включат в систему вызовов скорой помощи
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоТверская областьскорая помощь
 
 
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