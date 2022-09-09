https://ria.ru/20220909/mashiny-1815644759.html

Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи

Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи - РИА Новости, 09.09.2022

Муниципалитеты Тверской области получили новые машины скорой помощи

Ключи от новых автомобилей скорой помощи получили 11 муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:03

2022-09-09T14:03

2022-09-09T14:03

тверская область

игорь руденя

общество

тверская область

скорая помощь

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ТВЕРЬ, 9 сен – РИА Новости. Ключи от новых автомобилей скорой помощи получили 11 муниципальных образований Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня мы передаем автомобили скорой медицинской помощи в 11 муниципалитетов. Мы ведем планомерную работу по развитию системы скорой медицинской помощи в регионе, обновлению автопарка службы. За последние четыре года его пополнили 110 новых автомобилей", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи ключей.Глава региона отметил, что медикам скорой помощи в Тверской области приходится работать в особых условиях. Это большая территориальная протяженность области, серьезные расстояния между населенными пунктами.Машины направлены в те муниципалитеты, которые особо нуждаются в обновлении автопарка скорой помощи. Автомобили приобретены за счет средств областного бюджета - это шесть автомобилей на базе "Газель Некст" и семь на базе "Соболь Бизнес".Все машины оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе – аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами.Всего в настоящее время Тверской области на линии выходят 234 автомобилей скорой помощи, медицинскую помощь оказывают 110 бригад.

https://ria.ru/20220120/medpomosch-1768773046.html

https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, общество, тверская область, скорая помощь