https://ria.ru/20220909/mariupol-1815618348.html
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе - РИА Новости, 09.09.2022
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:33
2022-09-09T12:33
2022-09-09T12:33
рамзан кадыров
мариуполь
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с церковно-приходским домом в Мариуполе."По решению... президента РОФ Аймани Несиевны, в Мариуполе начато восстановление большого православного храма вместе с церковно-приходским домом, которые сильно пострадали от действий украинских бандитов", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.⠀Он рассказал, что бандеровцы сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию."После завершения всех строительных работ у православных мариупольцев будет красивый отреставрированный храм и новый церковно-приходской дом с благоустроенной прилегающей территорией", - добавил глава Чечни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, мариуполь, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), в мире
Рамзан Кадыров, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), В мире
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе
РОФ имени Ахмата-хаджи Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе