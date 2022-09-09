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Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе

Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе - РИА Новости, 09.09.2022

Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:33

2022-09-09T12:33

2022-09-09T12:33

рамзан кадыров

мариуполь

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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с церковно-приходским домом в Мариуполе."По решению... президента РОФ Аймани Несиевны, в Мариуполе начато восстановление большого православного храма вместе с церковно-приходским домом, которые сильно пострадали от действий украинских бандитов", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.⠀Он рассказал, что бандеровцы сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию."После завершения всех строительных работ у православных мариупольцев будет красивый отреставрированный храм и новый церковно-приходской дом с благоустроенной прилегающей территорией", - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20220902/sapery-1814150536.html

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Екатерина Зайцева

рамзан кадыров, мариуполь, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), в мире