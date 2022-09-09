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Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе - РИА Новости, 09.09.2022
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Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе - РИА Новости, 09.09.2022
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:33
2022-09-09T12:33
рамзан кадыров
мариуполь
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с церковно-приходским домом в Мариуполе."По решению... президента РОФ Аймани Несиевны, в Мариуполе начато восстановление большого православного храма вместе с церковно-приходским домом, которые сильно пострадали от действий украинских бандитов", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.⠀Он рассказал, что бандеровцы сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию."После завершения всех строительных работ у православных мариупольцев будет красивый отреставрированный храм и новый церковно-приходской дом с благоустроенной прилегающей территорией", - добавил глава Чечни.
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рамзан кадыров, мариуполь, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), в мире
Рамзан Кадыров, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), В мире
12:33 09.09.2022
 
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе

РОФ имени Ахмата-хаджи Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что региональным общественным фондом (РОФ) имени Ахмата-хаджи Кадырова начато восстановление православного храма вместе с церковно-приходским домом в Мариуполе.
"По решению... президента РОФ Аймани Несиевны, в Мариуполе начато восстановление большого православного храма вместе с церковно-приходским домом, которые сильно пострадали от действий украинских бандитов", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.
⠀Он рассказал, что бандеровцы сделали из церкви склад боеприпасов, а в здании церковно-приходского дома оборудовали огневую позицию.
"После завершения всех строительных работ у православных мариупольцев будет красивый отреставрированный храм и новый церковно-приходской дом с благоустроенной прилегающей территорией", - добавил глава Чечни.
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