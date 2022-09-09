https://ria.ru/20220909/kuban-1815553549.html

На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей

На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.09.2022

На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей

На Кубани на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили более 36 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T01:19

2022-09-09T01:19

2022-09-09T01:19

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. На Кубани на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили более 36 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что сегодня в регионе семьям доступно 30 выплат как в рамках краевых программ, так и по нацпроекту "Демография".По его словам, размер ежемесячного пособия нуждающимся при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 12962 рубля. На сегодняшний день его получают более 57,5 тысячи кубанских семей.Кроме того, с 1 июня в Краснодарском крае увеличили ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Теперь она составляет 12962 рубля - мерой поддержки пользуются почти 140 тысяч семей.На Кубани более 30 тысяч многодетных семей при рождении третьего или последующих детей получают ежемесячное пособие на ребёнка до трех лет в размере 12962 рублей. Для родившихся с 1 января 2022 года в регионе изменили критерий назначения этой меры поддержки. Теперь ей может воспользоваться один из родителей, если совокупный доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума. Также многодетным семьям выплачивают ежегодную денежную выплату. На каждого ребенка предусмотрено по 5530 рублей. В этом году ее получили почти 96 тысяч семей.

https://ria.ru/20220829/shkoly-1813001238.html

краснодарский край

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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край