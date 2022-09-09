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На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.09.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220909/kuban-1815553549.html
На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей
На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.09.2022
На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей
На Кубани на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили более 36 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T01:19
2022-09-09T01:19
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. На Кубани на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили более 36 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что сегодня в регионе семьям доступно 30 выплат как в рамках краевых программ, так и по нацпроекту "Демография".По его словам, размер ежемесячного пособия нуждающимся при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 12962 рубля. На сегодняшний день его получают более 57,5 тысячи кубанских семей.Кроме того, с 1 июня в Краснодарском крае увеличили ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Теперь она составляет 12962 рубля - мерой поддержки пользуются почти 140 тысяч семей.На Кубани более 30 тысяч многодетных семей при рождении третьего или последующих детей получают ежемесячное пособие на ребёнка до трех лет в размере 12962 рублей. Для родившихся с 1 января 2022 года в регионе изменили критерий назначения этой меры поддержки. Теперь ей может воспользоваться один из родителей, если совокупный доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума. Также многодетным семьям выплачивают ежегодную денежную выплату. На каждого ребенка предусмотрено по 5530 рублей. В этом году ее получили почти 96 тысяч семей.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
01:19 09.09.2022
 
На Кубани на поддержку семей с детьми выделили более 36 миллиардов рублей

На Кубани на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили более 36 миллиардов рублей

© Fotolia / vetre Детские игрушки
Детские игрушки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Fotolia / vetre
Детские игрушки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. На Кубани на поддержку семей с детьми в 2022 году выделили более 36 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Поддержка семей с детьми всегда будет оставаться нашим главным приоритетом. Знаем, как непросто приходится родителям с невысоким доходом в условиях нынешних реалий, и делаем все, чтобы их жизнь становилась более комфортной", - сказал глава края.
Он уточнил, что сегодня в регионе семьям доступно 30 выплат как в рамках краевых программ, так и по нацпроекту "Демография".
"Всего в 2022 году на эти цели выделили более 36 миллиардов рублей. Также мы ежегодно индексируем ежемесячные выплаты на первого, третьего или последующих детей, краевой материнский капитал и продолжаем работать над развитием мер поддержки", – отметил Кондратьев.
По его словам, размер ежемесячного пособия нуждающимся при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 12962 рубля. На сегодняшний день его получают более 57,5 тысячи кубанских семей.
Кроме того, с 1 июня в Краснодарском крае увеличили ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Теперь она составляет 12962 рубля - мерой поддержки пользуются почти 140 тысяч семей.
"При рождении третьего или последующих детей мы выплачиваем краевой маткапитал – почти 140 тысяч рублей. В 2022 году его уже получили свыше четырех тысяч многодетных. На эти средства родители смогут улучшить жилищные условия или направить деньги на газификацию жилья, обучение, реабилитацию детей в медицинских организациях", – пояснил губернатор.
На Кубани более 30 тысяч многодетных семей при рождении третьего или последующих детей получают ежемесячное пособие на ребёнка до трех лет в размере 12962 рублей. Для родившихся с 1 января 2022 года в регионе изменили критерий назначения этой меры поддержки. Теперь ей может воспользоваться один из родителей, если совокупный доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума. Также многодетным семьям выплачивают ежегодную денежную выплату. На каждого ребенка предусмотрено по 5530 рублей. В этом году ее получили почти 96 тысяч семей.
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