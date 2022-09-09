https://ria.ru/20220909/kosovo-1815770295.html
Вучич заявил, что признания Косово не будет
Вучич заявил, что признания Косово не будет - РИА Новости, 09.09.2022
Вучич заявил, что признания Косово не будет
Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:54
2022-09-09T19:54
2022-09-09T20:07
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово Белградом не будет, нужен компромисс."Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН", - написал Вучич в Instagram* и разместил фото со встречи.Администрация сербского лидера сообщила в пятницу, что на утро субботы он назначил заседание Совета национальной безопасности, главной темой которого станет ситуация в Косово и Метохии.Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и выезде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.При этом власти в Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, александр вучич, мирослав лайчак, йенс плетнер, косово, сербия, приштина, евросоюз, совет безопасности оон, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Йенс Плетнер, Косово, Сербия, Приштина, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
19:54 09.09.2022 (обновлено: 20:07 09.09.2022)
Вучич заявил, что признания Косово не будет
Президент Сербии Вучич заявил, что признания республики Косово не будет
БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово Белградом не будет, нужен компромисс.
"Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины
и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком
и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером
, всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН
", - написал Вучич в Instagram* и разместил фото со встречи.
Администрация сербского лидера сообщила в пятницу, что на утро субботы он назначил заседание Совета национальной безопасности, главной темой которого станет ситуация в Косово и Метохии.
Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и выезде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.
При этом власти в Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35
и истребители МиГ-29
. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская