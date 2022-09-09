https://ria.ru/20220909/koronavirus-1815604614.html
В Москве за сутки госпитализировали 297 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 297 больных COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 297 больных COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 6525 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:42
2022-09-09T11:42
2022-09-09T11:42
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 6525 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6525, госпитализированы - 297 человек, выздоровели - 5115 человек, 28 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 7896 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 084 354 случая коронавируса, выздоровели 2 858 844 человек, умерли 45 437 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 297 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 6525 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек