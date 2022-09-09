https://ria.ru/20220909/koroleva-1815619156.html

Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II

Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022

Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II

Правительство Великобритании утвердило длительность национального траура в стране в связи с кончиной королевы Елизаветы II - он будет длиться до конца дня ее... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:35

2022-09-09T12:35

2022-09-09T12:57

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

в мире

великобритания

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании утвердило длительность национального траура в стране в связи с кончиной королевы Елизаветы II - он будет длиться до конца дня ее похорон."Период национального траура по Ее Величеству королеве Елизавете II начался. Период национального траура продлится до конца дня государственных похорон. Королевская семья будет соблюдать отдельный период королевского траура, согласно желанию короля", - говорится в заявлении правительства.Уточняется, что многие общественные службы продолжат работу в обычном режиме, но могут быть некоторые изменения. Британские власти подчеркнули, что организации не обязаны приостанавливать работу во время траура, однако могут принимать такое решение самостоятельно в качестве выражения соболезнования, особенно в день похорон. Во время траура правительство также не предписало отменять или переносить спортивные или другие мероприятия.Ранее в пятницу Букингемский дворец объявил, что по желанию короля Великобритании Карла III королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться с настоящего момента до семи дней после ее похорон.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

елизавета ii, умерла королева елизавета ii, в мире, великобритания