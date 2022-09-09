https://ria.ru/20220909/koroleva-1815612668.html

Патриарх Кирилл назвал Елизавету II образцом культуры и интеллектуальности

Патриарх Кирилл назвал Елизавету II образцом культуры и интеллектуальности - РИА Новости, 09.09.2022

Патриарх Кирилл назвал Елизавету II образцом культуры и интеллектуальности

Королева Елизавета ll была открытым, общительным человеком, образцом "глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры", следует из письма патриарха... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:09

2022-09-09T12:09

2022-09-09T12:19

религия

религия

елизавета ii

великобритания

россия

русская православная церковь

умерла королева елизавета ii

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Королева Елизавета ll была открытым, общительным человеком, образцом "глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры", следует из письма патриарха Московского и всея Руси Кирилла к ее сыну, королю Карлу III, опубликованного на сайте РПЦ в пятницу.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."С печалью воспринял известие о кончине вашей матери, королевы Елизаветы II. Выражаю вам и всем подданным британской короны, скорбящим о постигшей их утрате, искреннее сочувствие", - сообщил патриарх Кирилл.Он отметил, что период правления Елизаветы ll был самым продолжительным в истории британского королевства."Это была эпоха динамичного развития государственной, экономической, социальной и иных сфер жизни страны. Все это время ее величество оставалась символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций не только для своего отечества, но и для всего Европейского континента. С огромным уважением относились к ней политические лидеры и главы мировых держав. С большой теплотой вспоминаю ее визит в пределы России в 1994 году, который оставил у меня самые добрые впечатления", - поделился патриарх.Он рассказал, что ему довелось лично знать почившую королеву - они виделись во время патриаршего визита в Великобританию."Свидетельствую, что она была очень открытым, общительным, тонко чувствующим собеседника человеком, являвшим образец глубокой интеллектуальности и высочайшей культуры", - подчеркнул патриарх Кирилл."Милостивый Господь и Бог наш Иисус Христос да примет с любовью душу почившей королевы Елизаветы, утешит всех опечаленных ее кончиной, укрепит ваши силы и дарует свою помощь в предстоящем монаршем служении", - заключил глава Русской церкви.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-09T12:09 true PT0M52S

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Ольга Фомченкова

религия, елизавета ii, великобритания, россия, русская православная церковь, умерла королева елизавета ii, патриарх кирилл (владимир гундяев)