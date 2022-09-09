https://ria.ru/20220909/konduktor-1815699476.html

В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе

В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе - РИА Новости, 09.09.2022

В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе

Пермские власти распорядились принять меры по отношению к кондуктору, которая выгоняла пассажирку из автобуса и садилась к ней на колени из-за неприятного... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:27

2022-09-09T16:27

2022-09-09T16:27

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Пермские власти распорядились принять меры по отношению к кондуктору, которая выгоняла пассажирку из автобуса и садилась к ней на колени из-за неприятного взгляда, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта.Ранее в соцсети появилось видео, как указывалось пользователями, снятое в автобусе №33 в Перми. На кадрах видно женщину-кондуктора, сидящую на коленях у пассажирки. Девушка сгоняла с себя сотрудницу и просила водителя вызвать полицию. Кондуктор в ответ настойчиво призывала собеседницу покинуть салон: "Убирайтесь отсюда! Я не знаю, как вас остановить". Она пояснила пассажирам, что ее возмутило, как две девушки переглядывались: "Вы видели их лица, как они издевались?" Пассажирка и ее подруга отвечали, что проезд они оплатили и не понимают, в чем дело."Такое поведение кондуктора недопустимо. Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику как работодатель. Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания", — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.Собеседник агентства уточнил, что кондукторов перевозчика дополнительно проинструктируют о том, как правильно следует вести себя с пассажирами.

https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь