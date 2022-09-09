https://ria.ru/20220909/konduktor-1815699476.html
В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе
В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе - РИА Новости, 09.09.2022
В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе
Пермские власти распорядились принять меры по отношению к кондуктору, которая выгоняла пассажирку из автобуса и садилась к ней на колени из-за неприятного... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:27
2022-09-09T16:27
2022-09-09T16:27
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Пермские власти распорядились принять меры по отношению к кондуктору, которая выгоняла пассажирку из автобуса и садилась к ней на колени из-за неприятного взгляда, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта.Ранее в соцсети появилось видео, как указывалось пользователями, снятое в автобусе №33 в Перми. На кадрах видно женщину-кондуктора, сидящую на коленях у пассажирки. Девушка сгоняла с себя сотрудницу и просила водителя вызвать полицию. Кондуктор в ответ настойчиво призывала собеседницу покинуть салон: "Убирайтесь отсюда! Я не знаю, как вас остановить". Она пояснила пассажирам, что ее возмутило, как две девушки переглядывались: "Вы видели их лица, как они издевались?" Пассажирка и ее подруга отвечали, что проезд они оплатили и не понимают, в чем дело."Такое поведение кондуктора недопустимо. Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику как работодатель. Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания", — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.Собеседник агентства уточнил, что кондукторов перевозчика дополнительно проинструктируют о том, как правильно следует вести себя с пассажирами.
https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
В Перми накажут кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе
Дептранс Перми пообещал наказать кондуктора, садившуюся к пассажирке на колени в автобусе
ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Пермские власти распорядились принять меры по отношению к кондуктору, которая выгоняла пассажирку из автобуса и садилась к ней на колени из-за неприятного взгляда, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта.
Ранее в соцсети появилось видео, как указывалось пользователями, снятое в автобусе №33 в Перми. На кадрах видно женщину-кондуктора, сидящую на коленях у пассажирки. Девушка сгоняла с себя сотрудницу и просила водителя вызвать полицию. Кондуктор в ответ настойчиво призывала собеседницу покинуть салон: "Убирайтесь отсюда! Я не знаю, как вас остановить". Она пояснила пассажирам, что ее возмутило, как две девушки переглядывались: "Вы видели их лица, как они издевались?" Пассажирка и ее подруга отвечали, что проезд они оплатили и не понимают, в чем дело.
"Такое поведение кондуктора недопустимо. Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику как работодатель. Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания", — рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.
Собеседник агентства уточнил, что кондукторов перевозчика дополнительно проинструктируют о том, как правильно следует вести себя с пассажирами.