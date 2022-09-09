https://ria.ru/20220909/kompleks-1815600535.html

В ОЭЗ "Оренбуржье" построят комплекс по производству СПГ

В ОЭЗ "Оренбуржье" построят комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 09.09.2022

В ОЭЗ "Оренбуржье" построят комплекс по производству СПГ

В Особой экономической зоне "Оренбуржье" планируется построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:26

2022-09-09T11:26

2022-09-09T11:26

оренбургская область

денис паслер

россия

сжиженный природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg

ОРЕНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. В Особой экономической зоне "Оренбуржье" планируется построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Вопрос строительства комплекса глава области Денис Паслер обсудил с директором ООО "Газпром СПГ технологии" Иваном Кожевниковым."Развитие ОЭЗ – важнейшая для региона задача на ближайшие два года. Два резидента уже зашли на территорию ОЭЗ и успешно строятся – молокозавод "Красногорский" и логистический центр "Оренбург". До конца 2022 года всего резидентов должно стать четыре. Помимо "Газпром СПГ технологии" добавится ещё и "Оренбургский профметалл", – цитирует пресс- служба слова Паслера.По его словам, вхождение в ОЭЗ такого серьезного партнера выведет Особую экономическую зону на новый уровень.На строительство комплекса СПГ производительностью не менее 42 тысяч тонн в год потребуется около двух лет. Будут созданы не менее 40 новых высокопроизводительных рабочих мест.Помимо самого производства на встрече речь шла и о создании инфраструктуры."Планируем построить не менее двух заправочных комплексов на трассах, которые ведут из зарубежья в центральную часть России. Вместе с коллегами из Особой экономической зоны "Оренбуржье" рассматриваем возможность привлечения дополнительных резидентов, которым может быть интересен сжиженный природный газ в качестве газомоторного топлива",- отметил директор ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20220824/proekty-1811765931.html

https://ria.ru/20220816/zaymy-1810064476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, россия, сжиженный природный газ