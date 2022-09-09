https://ria.ru/20220909/kompleks-1815600535.html
В ОЭЗ "Оренбуржье" построят комплекс по производству СПГ
В ОЭЗ "Оренбуржье" построят комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 09.09.2022
В ОЭЗ "Оренбуржье" построят комплекс по производству СПГ
В Особой экономической зоне "Оренбуржье" планируется построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:26
2022-09-09T11:26
2022-09-09T11:26
оренбургская область
денис паслер
россия
сжиженный природный газ
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ОРЕНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. В Особой экономической зоне "Оренбуржье" планируется построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Вопрос строительства комплекса глава области Денис Паслер обсудил с директором ООО "Газпром СПГ технологии" Иваном Кожевниковым."Развитие ОЭЗ – важнейшая для региона задача на ближайшие два года. Два резидента уже зашли на территорию ОЭЗ и успешно строятся – молокозавод "Красногорский" и логистический центр "Оренбург". До конца 2022 года всего резидентов должно стать четыре. Помимо "Газпром СПГ технологии" добавится ещё и "Оренбургский профметалл", – цитирует пресс- служба слова Паслера.По его словам, вхождение в ОЭЗ такого серьезного партнера выведет Особую экономическую зону на новый уровень.На строительство комплекса СПГ производительностью не менее 42 тысяч тонн в год потребуется около двух лет. Будут созданы не менее 40 новых высокопроизводительных рабочих мест.Помимо самого производства на встрече речь шла и о создании инфраструктуры."Планируем построить не менее двух заправочных комплексов на трассах, которые ведут из зарубежья в центральную часть России. Вместе с коллегами из Особой экономической зоны "Оренбуржье" рассматриваем возможность привлечения дополнительных резидентов, которым может быть интересен сжиженный природный газ в качестве газомоторного топлива",- отметил директор ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20220824/proekty-1811765931.html
https://ria.ru/20220816/zaymy-1810064476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, россия, сжиженный природный газ
Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, сжиженный природный газ
ОРЕНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. В Особой экономической зоне "Оренбуржье" планируется построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Вопрос строительства комплекса глава области Денис Паслер
обсудил с директором ООО "Газпром СПГ технологии" Иваном Кожевниковым.
"Развитие ОЭЗ – важнейшая для региона задача на ближайшие два года. Два резидента уже зашли на территорию ОЭЗ и успешно строятся – молокозавод "Красногорский" и логистический центр "Оренбург". До конца 2022 года всего резидентов должно стать четыре. Помимо "Газпром СПГ технологии" добавится ещё и "Оренбургский профметалл", – цитирует пресс- служба слова Паслера.
По его словам, вхождение в ОЭЗ такого серьезного партнера выведет Особую экономическую зону на новый уровень.
На строительство комплекса СПГ производительностью не менее 42 тысяч тонн в год потребуется около двух лет. Будут созданы не менее 40 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Помимо самого производства на встрече речь шла и о создании инфраструктуры.
"Планируем построить не менее двух заправочных комплексов на трассах, которые ведут из зарубежья в центральную часть России
. Вместе с коллегами из Особой экономической зоны "Оренбуржье" рассматриваем возможность привлечения дополнительных резидентов, которым может быть интересен сжиженный природный газ в качестве газомоторного топлива",- отметил директор ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.