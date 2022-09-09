https://ria.ru/20220909/kniga-1815666405.html

Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ

Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ - РИА Новости, 09.09.2022

Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ

Книга "Защищая Отечество" является первым большим заделом для библиотеки Союзного государства народов России и Белоруссии, заявил РИА Новости после... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:55

2022-09-09T14:55

2022-09-09T14:55

союзное государство

общество

владимир путин

александр лукашенко

россия

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дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Книга "Защищая Отечество" является первым большим заделом для библиотеки Союзного государства народов России и Белоруссии, заявил РИА Новости после торжественной презентации книги Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Нашу инициативу поддержали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они отметили востребованность и интерес общественной аудитории к подобным историческим изданиям, а также важность приглашения молодежи и тех, кто прошел большой жизненный путь к диалогу и обсуждению исторических событий.Мы хотим, чтобы работа архивистов, историков, культурологов, всех тех, кто работал над книгой по итогу дала повод к осмыслению того пласта, той истории, которую в суматохе каждого дня не всегда мы помним, а во многих случаях и не всегда знаем",- подчеркнул Мезенцев.Он отметил, что несмотря на то, что первая книга посвящена Бородинской битве 1812 года, по своей сути, вневременная. В ней говорится о мужестве людей, о мотивации, о тех, кто чувствует себя гражданином своей страны, и главное - она дает толчок к вопросам о том, "как бы я поступил, что бы я сделал для защиты своего Отечества".Мезенцев рассказал, что издание вышло тиражом чуть более тысячи экземпляров, книга не пойдет в продажу, а будет распространяться по библиотекам, вузам и школам.Говоря о планах на следующие издания, он рассказал, что в серии "Защищая Отечество" под рубрикой "Без срока давности" планируется выпустить совместную книгу российских и белорусских авторов, которая будет посвящена космосу, а также одна из книг будет рассказывать о творчестве признанных гениев литературного труда Максиму Богдановичу и Максиму Горькому.

https://ria.ru/20220909/kniga-1815604282.html

https://ria.ru/20220907/kultura-1815235751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев