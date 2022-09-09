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Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ - РИА Новости, 09.09.2022
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Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ
Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ - РИА Новости, 09.09.2022
Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ
Книга "Защищая Отечество" является первым большим заделом для библиотеки Союзного государства народов России и Белоруссии, заявил РИА Новости после... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:55
2022-09-09T14:55
союзное государство
общество
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Книга "Защищая Отечество" является первым большим заделом для библиотеки Союзного государства народов России и Белоруссии, заявил РИА Новости после торжественной презентации книги Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Нашу инициативу поддержали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они отметили востребованность и интерес общественной аудитории к подобным историческим изданиям, а также важность приглашения молодежи и тех, кто прошел большой жизненный путь к диалогу и обсуждению исторических событий.Мы хотим, чтобы работа архивистов, историков, культурологов, всех тех, кто работал над книгой по итогу дала повод к осмыслению того пласта, той истории, которую в суматохе каждого дня не всегда мы помним, а во многих случаях и не всегда знаем",- подчеркнул Мезенцев.Он отметил, что несмотря на то, что первая книга посвящена Бородинской битве 1812 года, по своей сути, вневременная. В ней говорится о мужестве людей, о мотивации, о тех, кто чувствует себя гражданином своей страны, и главное - она дает толчок к вопросам о том, "как бы я поступил, что бы я сделал для защиты своего Отечества".Мезенцев рассказал, что издание вышло тиражом чуть более тысячи экземпляров, книга не пойдет в продажу, а будет распространяться по библиотекам, вузам и школам.Говоря о планах на следующие издания, он рассказал, что в серии "Защищая Отечество" под рубрикой "Без срока давности" планируется выпустить совместную книгу российских и белорусских авторов, которая будет посвящена космосу, а также одна из книг будет рассказывать о творчестве признанных гениев литературного труда Максиму Богдановичу и Максиму Горькому.
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общество, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Общество, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
14:55 09.09.2022
 

Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаКнига "Защищая Отечество"
Книга Защищая Отечество - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Книга "Защищая Отечество" является первым большим заделом для библиотеки Союзного государства народов России и Белоруссии, заявил РИА Новости после торжественной презентации книги Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Нашу инициативу поддержали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они отметили востребованность и интерес общественной аудитории к подобным историческим изданиям, а также важность приглашения молодежи и тех, кто прошел большой жизненный путь к диалогу и обсуждению исторических событий.
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11:41Союзное государство
Книгу, посвященную годовщине Бородинского сражения, представили в Москве
Мы хотим, чтобы работа архивистов, историков, культурологов, всех тех, кто работал над книгой по итогу дала повод к осмыслению того пласта, той истории, которую в суматохе каждого дня не всегда мы помним, а во многих случаях и не всегда знаем",- подчеркнул Мезенцев.
Он отметил, что несмотря на то, что первая книга посвящена Бородинской битве 1812 года, по своей сути, вневременная. В ней говорится о мужестве людей, о мотивации, о тех, кто чувствует себя гражданином своей страны, и главное - она дает толчок к вопросам о том, "как бы я поступил, что бы я сделал для защиты своего Отечества".
Мезенцев рассказал, что издание вышло тиражом чуть более тысячи экземпляров, книга не пойдет в продажу, а будет распространяться по библиотекам, вузам и школам.
"Электронная версия будет отправлена в министерство науки и высшего образования России, а также министерство образования России и Белоруссии. Предполагается в электронной версии выпустить более 15 тысяч экземпляров",- сказал он.
Говоря о планах на следующие издания, он рассказал, что в серии "Защищая Отечество" под рубрикой "Без срока давности" планируется выпустить совместную книгу российских и белорусских авторов, которая будет посвящена космосу, а также одна из книг будет рассказывать о творчестве признанных гениев литературного труда Максиму Богдановичу и Максиму Горькому.
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Союзное государствоОбществоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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