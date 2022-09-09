https://ria.ru/20220909/kndr-1815685940.html
В КНДР торжественно отпраздновали годовщину основания государства
В КНДР торжественно отпраздновали годовщину основания государства - РИА Новости, 09.09.2022
В КНДР торжественно отпраздновали годовщину основания государства
Северная Корея масштабно отпраздновала в пятницу годовщину основания государства, проведя торжественные мероприятия и праздничную церемонию с выступлениями... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:51
2022-09-09T15:51
2022-09-09T15:51
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
корейский полуостров
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Северная Корея масштабно отпраздновала в пятницу годовщину основания государства, проведя торжественные мероприятия и праздничную церемонию с выступлениями десантников и авиашоу, на которой присутствовал лидер страны Ким Чен Ын с супругой Ри Соль Чжу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.По данным ЦТАК, на праздновании присутствовали Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу. На фотографиях ЦТАК видно, что на мероприятии присутствовали тысячи человек, включая высшее партийное и военное руководство. Все они были без масок."Обширное место торжественных мероприятий, своеобразно устроенное на территории между дворцом съездов Мансудэ и Народным театром, было заполнено жителями столицы всех слоев и учащейся молодежью… Мастерский прыжок воздушных десантников и мастерский полет боевых авиаотрядов замечательно открыли торжественные мероприятия", - говорится в сообщении ЦТАК. Один из парашютистов спустился с неба с флагом КНДР.Помимо этого, состоялась церемония подъема государственного флага у дворца съездов Мансудэ, а также состоялся праздничный салют. На площади прошел гала-концерт, в конце которого Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и сфотографировался с исполнителями.Южнокорейское агентство Ренхап отметило, что обычно КНДР масштабно отмечает круглые даты - каждые пять и десять лет. В этом году празднуется 74-я годовщина основания государства, но праздник все равно был проведен с размахом, что расценивается как усилие по укреплению единства после недавних наводнений и провозглашенной в КНДР победы над COVID-19.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, корейский полуостров
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Корейский полуостров
В КНДР торжественно отпраздновали годовщину основания государства
В Пхеньяне провели торжественные мероприятия в честь дня основания КНДР
СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Северная Корея масштабно отпраздновала в пятницу годовщину основания государства, проведя торжественные мероприятия и праздничную церемонию с выступлениями десантников и авиашоу, на которой присутствовал лидер страны Ким Чен Ын с супругой Ри Соль Чжу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова
как государственный праздник.
По данным ЦТАК, на праздновании присутствовали Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу
. На фотографиях ЦТАК видно, что на мероприятии присутствовали тысячи человек, включая высшее партийное и военное руководство. Все они были без масок.
"Обширное место торжественных мероприятий, своеобразно устроенное на территории между дворцом съездов Мансудэ и Народным театром, было заполнено жителями столицы всех слоев и учащейся молодежью… Мастерский прыжок воздушных десантников и мастерский полет боевых авиаотрядов замечательно открыли торжественные мероприятия", - говорится в сообщении ЦТАК. Один из парашютистов спустился с неба с флагом КНДР.
Помимо этого, состоялась церемония подъема государственного флага у дворца съездов Мансудэ, а также состоялся праздничный салют. На площади прошел гала-концерт, в конце которого Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и сфотографировался с исполнителями.
Южнокорейское агентство Ренхап отметило, что обычно КНДР масштабно отмечает круглые даты - каждые пять и десять лет. В этом году празднуется 74-я годовщина основания государства, но праздник все равно был проведен с размахом, что расценивается как усилие по укреплению единства после недавних наводнений и провозглашенной в КНДР победы над COVID-19.