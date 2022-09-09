15:46 09.09.2022 (обновлено: 16:51 09.09.2022)
В Кишиневе прошла пятничная акция протеста
В Кишиневе прошла пятничная акция протеста против Санду, организованная партией "Шор"
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники пятничной акции протеста оппозиции, организованной партией "Шор" у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Участники пятничной акции протеста оппозиции, организованной партией "Шор" у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Пятничный протест оппозиции у здания администрации президента Молдавии завершился, манифестанты разошлись, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, которая была организована партией "Шор", продлилась полтора часа. Манифестанты требовали отставки руководства страны, а также высказывались за освобождение оппозиционных политиков. Протест прошел мирно, некоторые манифестанты держали плакаты: "Майя Санду, уходи!", "Оставь нас", "Отставка", "Свободу политзаключенным!", "Как дальше жить?" Некоторые участники принесли с собой квитанции за газ и электричество, которые сожгли в баках. Кто-то пришел с вениками. "Выметайтесь из власти, из своих кресел. Ничего не умеете делать для блага страны", - скандировал житель города Флорешты Ион Кирка.
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Организаторы акции раскритиковали руководство страны, которое отказывается решать ситуацию с тарифами на газ. "Власти отказываются вести переговоры с Москвой о цене на газ. Счета за отопление выросли в три-четыре раза. Идет зима, поэтому страшно представить, что всех нас ожидает. Правительство, правящая партия ведут страну к катастрофе", - заявил во время выступления председатель Оргеевского района Дину Цуркану.
Представители партии "Шор" отметили, что продолжаются и политические преследования оппонентов действующей власти. "Марину Таубер (вице-председателю партии - ред.) до сих пор не допросили, ее держат в СИЗО в знак устрашения. На других наших коллег оказывалось давление, чтобы они давали ложные показания против руководства партии", - заявил депутат парламента Вадим Фотеску.
К участникам протеста обратился также по видеосвязи лидер партии Илан Шор, который находится за пределами страны. Он выступил с призывом продолжить акции до "победного завершения". "Мы объявляем общенациональные протесты 18 сентября. (Президент) Майя Санду должна добровольно сдать президентские полномочия. Будем протестовать мирно до конца – пока она не подаст в отставку и не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы. Молдавия должна жить достойно", - заявил Шор.
Акция прошла мирно, полиция наблюдала за манифестантами, не вмешиваясь в их действия.
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Ранее Шор анонсировал массовые протесты в Кишиневе, участники которых будут добиваться полной смены власти в стране. Политик уверял, что скоро присоединится к манифестантам на центральной площади молдавской столицы. Сам Шор находится в международном розыске, он сообщил, что пребывает в Израиле.
Партия "Шор" стала единственной в Молдавии политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили свое недовольство действующей власти.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.