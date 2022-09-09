https://ria.ru/20220909/kishinev-1815684309.html

В Кишиневе прошла пятничная акция протеста

В Кишиневе прошла пятничная акция протеста - РИА Новости, 09.09.2022

В Кишиневе прошла пятничная акция протеста

Пятничный протест оппозиции у здания администрации президента Молдавии завершился, манифестанты разошлись, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:46

2022-09-09T15:46

2022-09-09T16:51

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

марина таубер

илан шор

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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Пятничный протест оппозиции у здания администрации президента Молдавии завершился, манифестанты разошлись, передает корреспондент РИА Новости.Акция, которая была организована партией "Шор", продлилась полтора часа. Манифестанты требовали отставки руководства страны, а также высказывались за освобождение оппозиционных политиков. Протест прошел мирно, некоторые манифестанты держали плакаты: "Майя Санду, уходи!", "Оставь нас", "Отставка", "Свободу политзаключенным!", "Как дальше жить?" Некоторые участники принесли с собой квитанции за газ и электричество, которые сожгли в баках. Кто-то пришел с вениками. "Выметайтесь из власти, из своих кресел. Ничего не умеете делать для блага страны", - скандировал житель города Флорешты Ион Кирка.Организаторы акции раскритиковали руководство страны, которое отказывается решать ситуацию с тарифами на газ. "Власти отказываются вести переговоры с Москвой о цене на газ. Счета за отопление выросли в три-четыре раза. Идет зима, поэтому страшно представить, что всех нас ожидает. Правительство, правящая партия ведут страну к катастрофе", - заявил во время выступления председатель Оргеевского района Дину Цуркану.Представители партии "Шор" отметили, что продолжаются и политические преследования оппонентов действующей власти. "Марину Таубер (вице-председателю партии - ред.) до сих пор не допросили, ее держат в СИЗО в знак устрашения. На других наших коллег оказывалось давление, чтобы они давали ложные показания против руководства партии", - заявил депутат парламента Вадим Фотеску.К участникам протеста обратился также по видеосвязи лидер партии Илан Шор, который находится за пределами страны. Он выступил с призывом продолжить акции до "победного завершения". "Мы объявляем общенациональные протесты 18 сентября. (Президент) Майя Санду должна добровольно сдать президентские полномочия. Будем протестовать мирно до конца – пока она не подаст в отставку и не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы. Молдавия должна жить достойно", - заявил Шор.Акция прошла мирно, полиция наблюдала за манифестантами, не вмешиваясь в их действия.Ранее Шор анонсировал массовые протесты в Кишиневе, участники которых будут добиваться полной смены власти в стране. Политик уверял, что скоро присоединится к манифестантам на центральной площади молдавской столицы. Сам Шор находится в международном розыске, он сообщил, что пребывает в Израиле.Партия "Шор" стала единственной в Молдавии политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили свое недовольство действующей власти.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812123968.html

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

https://ria.ru/20220730/obvinenie-1806107352.html

кишинев

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кишинев, молдавия, майя санду, марина таубер, илан шор