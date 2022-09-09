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Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев - РИА Новости, 09.09.2022
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Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев - РИА Новости, 09.09.2022
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока, в город уже заходят крупные... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:33
2022-09-09T08:33
хабаровский край
хабаровск
владивосток
дальневосточный федеральный университет
михаил дегтярев
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока, в город уже заходят крупные застройщики.Ранее Дегтярев сообщал, что Хабаровск неизбежно станет миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год, начиная с 2024 года. Как говорил губернатор в мае, в 2022 году в крае запланировано сдать более 330 тысяч квадратных метров жилья."Если без искусственных включений во Владивосток городов и районов окрестных, то вообще для меня абсолютно очевидно - Хабаровск быстрее достигнет миллиона. Если в такой вот борьбе плановой, спокойной, без изменения границ, то Хабаровск быстрее будет. Почему? Потому что по заделам, по площадке, которую мы в ближайшие три-четыре года освоим и начнем осваивать, у нас задел больше", - сказал глава Хабаровского края в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Он привел в качестве примера строительство на территории региона Дальневосточного квартала. По его словам, край одним из первых подготовил участки, проведет конкурсные процедуры. Планируется сдать 9,5 тысячи новых квартир."У нас есть национальные цели, которые определил президент: любой регион должен стремиться к 0,82 (квадратных - ред.) метра на человека. Для нашего региона с населением 1,3 миллиона - 1 миллион квадратов примерно. Вот это национальная цель. Получается, что где-то на миллионе квадратных метров можно разместить 30 тысяч человек комфортно. И за 10 лет - плюс 300 тысяч человек, сейчас 620 в Хабаровске", - уточнил Дегтярев.Губернатор также подчеркнул, что в регион охотно идут застройщики жилья. Интерес проявили крупные компании, а некоторые "перешли к решительным действиям"."В первую очередь группа ПИК. Здесь встречались как раз на полях ВЭФ. Они начинают большую стройку - там первые 450 тысяч квадратов поставят. Видим, конкуренция растет. Местные застройщики начинают из-за захода крупных инвесторов нервничать. А это значит - суету наводить, раскассировать старые участки, которые держали под подушкой на будущее", - отметил Дегтярев.Он добавил, что конкуренция на рынке может сдержать рост цен на жилье."В августе 2020 года я пригласил группу ПИК и всех желающих игроков на рынок Хабаровского края. Вот первые плоды начнутся ровно через два года", - заключил глава региона.ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером. По данным Росконгресса, на форуме подписано 296 соглашений на сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220901/degtyarev-1813635863.html
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хабаровский край, хабаровск, владивосток, дальневосточный федеральный университет, михаил дегтярев, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Хабаровский край, Хабаровск, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Михаил Дегтярев, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
08:33 09.09.2022
 
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев

Дегтярев заявил, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока

© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Хабаровск. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока, в город уже заходят крупные застройщики.
Ранее Дегтярев сообщал, что Хабаровск неизбежно станет миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год, начиная с 2024 года. Как говорил губернатор в мае, в 2022 году в крае запланировано сдать более 330 тысяч квадратных метров жилья.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
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"Если без искусственных включений во Владивосток городов и районов окрестных, то вообще для меня абсолютно очевидно - Хабаровск быстрее достигнет миллиона. Если в такой вот борьбе плановой, спокойной, без изменения границ, то Хабаровск быстрее будет. Почему? Потому что по заделам, по площадке, которую мы в ближайшие три-четыре года освоим и начнем осваивать, у нас задел больше", - сказал глава Хабаровского края в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он привел в качестве примера строительство на территории региона Дальневосточного квартала. По его словам, край одним из первых подготовил участки, проведет конкурсные процедуры. Планируется сдать 9,5 тысячи новых квартир.
"У нас есть национальные цели, которые определил президент: любой регион должен стремиться к 0,82 (квадратных - ред.) метра на человека. Для нашего региона с населением 1,3 миллиона - 1 миллион квадратов примерно. Вот это национальная цель. Получается, что где-то на миллионе квадратных метров можно разместить 30 тысяч человек комфортно. И за 10 лет - плюс 300 тысяч человек, сейчас 620 в Хабаровске", - уточнил Дегтярев.
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Губернатор также подчеркнул, что в регион охотно идут застройщики жилья. Интерес проявили крупные компании, а некоторые "перешли к решительным действиям".
"В первую очередь группа ПИК. Здесь встречались как раз на полях ВЭФ. Они начинают большую стройку - там первые 450 тысяч квадратов поставят. Видим, конкуренция растет. Местные застройщики начинают из-за захода крупных инвесторов нервничать. А это значит - суету наводить, раскассировать старые участки, которые держали под подушкой на будущее", - отметил Дегтярев.
Он добавил, что конкуренция на рынке может сдержать рост цен на жилье.
"В августе 2020 года я пригласил группу ПИК и всех желающих игроков на рынок Хабаровского края. Вот первые плоды начнутся ровно через два года", - заключил глава региона.
ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером. По данным Росконгресса, на форуме подписано 296 соглашений на сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.
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Хабаровский крайХабаровскВладивостокДальневосточный федеральный университетМихаил ДегтяревВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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