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Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком
Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком - РИА Новости, 09.09.2022
Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком
Туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кешбэком, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:29
2022-09-09T12:29
2022-09-09T12:29
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кешбэком, сообщает АТОР."Несмотря на то что до конца программы еще почти два дня (купить туры и проживание в отелях с возвратом до 20 процентов стоимости можно до 23.59 10 сентября – прим.), основная ее часть пройдена. Туроператоры уже знают топ-10 направлений и могут говорить о среднем чеке", — отмечают в ассоциации.Рейтинг возглавляет Краснодарский край (лидер среди курортов — Сочи), на который приходится 70 процентов заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург.Также в топ вошли республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань. И речные круизы из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич, Рыбинск, Казань, Ярославль, Пермь. Востребованы и железнодорожные туры — в Карелию, Йошкар-Олу, Калининград, Самару и Тольятти.По данным экспертов, средний чек колеблется от 35 до 90 тысяч рублей за путевку. В прошлом году в период осенней акции он составлял от 20 до 50 тысяч. Годовой прирост, таким образом, получился около 75 процентов, заключают в ассоциации.Объем бронирований на даты заездов с 1 октября по 25 декабря вырос в 1,5-4 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, уточняют в АТОР. Причина — в отсутствии вспышки заболеваемости коронавирусом и ограничений, которые действовали осенью прошлого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), кешбэк, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Кешбэк, Туризм, туристы
Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком
Среди топ-направлений по акции осеннего кешбэка оказались Сочи, Кавминводы и Петербург
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кешбэком, сообщает
АТОР.
"Несмотря на то что до конца программы еще почти два дня (купить туры и проживание в отелях с возвратом до 20 процентов стоимости можно до 23.59 10 сентября – прим.), основная ее часть пройдена. Туроператоры уже знают топ-10 направлений и могут говорить о среднем чеке", — отмечают в ассоциации.
Рейтинг возглавляет Краснодарский край (лидер среди курортов — Сочи), на который приходится 70 процентов заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург.
Также в топ вошли республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань. И речные круизы из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич, Рыбинск, Казань, Ярославль, Пермь.
Востребованы и железнодорожные туры — в Карелию, Йошкар-Олу, Калининград, Самару и Тольятти.
По данным экспертов, средний чек колеблется от 35 до 90 тысяч рублей за путевку. В прошлом году в период осенней акции он составлял от 20 до 50 тысяч. Годовой прирост, таким образом, получился около 75 процентов, заключают в ассоциации.
Объем бронирований на даты заездов с 1 октября по 25 декабря вырос в 1,5-4 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, уточняют в АТОР. Причина — в отсутствии вспышки заболеваемости коронавирусом и ограничений, которые действовали осенью прошлого года.