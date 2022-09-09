https://ria.ru/20220909/keshbek-1815613497.html

Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком

Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком - РИА Новости, 09.09.2022

Туроператоры назвали самые популярные направления по акции с кешбэком

Туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кешбэком, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:29

2022-09-09T12:29

2022-09-09T12:29

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туроператоры подвели предварительные итоги осеннего этапа акции с кешбэком, сообщает АТОР."Несмотря на то что до конца программы еще почти два дня (купить туры и проживание в отелях с возвратом до 20 процентов стоимости можно до 23.59 10 сентября – прим.), основная ее часть пройдена. Туроператоры уже знают топ-10 направлений и могут говорить о среднем чеке", — отмечают в ассоциации.Рейтинг возглавляет Краснодарский край (лидер среди курортов — Сочи), на который приходится 70 процентов заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Санкт-Петербург.Также в топ вошли республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш, Казань. И речные круизы из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич, Рыбинск, Казань, Ярославль, Пермь. Востребованы и железнодорожные туры — в Карелию, Йошкар-Олу, Калининград, Самару и Тольятти.По данным экспертов, средний чек колеблется от 35 до 90 тысяч рублей за путевку. В прошлом году в период осенней акции он составлял от 20 до 50 тысяч. Годовой прирост, таким образом, получился около 75 процентов, заключают в ассоциации.Объем бронирований на даты заездов с 1 октября по 25 декабря вырос в 1,5-4 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, уточняют в АТОР. Причина — в отсутствии вспышки заболеваемости коронавирусом и ограничений, которые действовали осенью прошлого года.

https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815419821.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), кешбэк, туризм, туристы