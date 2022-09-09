https://ria.ru/20220909/kakhovka-1815796547.html

Система ПВО сработала в Новой Каховке

Система ПВО сработала в Новой Каховке - РИА Новости, 09.09.2022

Система ПВО сработала в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:42

2022-09-09T22:42

2022-09-09T23:04

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

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ХЕРСОН, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила администрация города в Telegram-канале."В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 еще четыре взрыва", — говорится в заявлении.Отмечается, что воздушная тревога объявлена пятый раз за сутки.Накануне ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре города, в результате погибли три мирных жителя, шесть человек получили тяжелые ранения.Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских боевиков. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220909/balakley-1815766326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

россия

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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района 2022-09-09T22:42 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин, россия, владимир леонтьев (новая каховка)