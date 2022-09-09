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Система ПВО сработала в Новой Каховке - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/kakhovka-1815796547.html
Система ПВО сработала в Новой Каховке
Система ПВО сработала в Новой Каховке - РИА Новости, 09.09.2022
Система ПВО сработала в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:42
2022-09-09T23:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
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ХЕРСОН, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила администрация города в Telegram-канале."В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 еще четыре взрыва", — говорится в заявлении.Отмечается, что воздушная тревога объявлена пятый раз за сутки.Накануне ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре города, в результате погибли три мирных жителя, шесть человек получили тяжелые ранения.Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских боевиков. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220909/balakley-1815766326.html
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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки
Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, владимир путин, россия, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
22:42 09.09.2022 (обновлено: 23:04 09.09.2022)
 
Система ПВО сработала в Новой Каховке

Администрация Новой Каховки сообщила об обстреле города, работает система ПВО

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 9 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работает система ПВО, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 еще четыре взрыва", — говорится в заявлении.
Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 19:34Специальная военная операция на Украине
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Отмечается, что воздушная тревога объявлена пятый раз за сутки.
Накануне ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре города, в результате погибли три мирных жителя, шесть человек получили тяжелые ранения.
Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских боевиков. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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