https://ria.ru/20220909/kakhovka-1815606502.html
В небе над Новой Каховкой прогремели шесть взрывов, работает ПВО
В небе над Новой Каховкой прогремели шесть взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 09.09.2022
В небе над Новой Каховкой прогремели шесть взрывов, работает ПВО
В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:48
2022-09-09T11:48
2022-09-09T11:53
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны, прозвучало шесть взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.Новая Каховка и Каховская ГЭС уже на протяжении нескольких месяцев подвергаются ракетным атакам со стороны украинской армии."В Новой Каховке работает ПВО. В 11.30 было слышно шесть воздушных взрывов", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220907/kherson-1815243202.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:48 09.09.2022 (обновлено: 11:53 09.09.2022)
В небе над Новой Каховкой прогремели шесть взрывов, работает ПВО
Власти Новой Каховки сообщили о шести воздушных взрывах и работе систем ПВО