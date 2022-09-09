https://ria.ru/20220909/issledovanie-1815578049.html
ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии
ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии - РИА Новости, 09.09.2022
ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии
Проведенное Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России социологическое исследование показало, что отношение к украинцам, находящимся под... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:57
2022-09-09T09:57
2022-09-09T10:01
россия
общество
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
игорь баринов
дальневосточный федеральный университет
владивосток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Проведенное Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России социологическое исследование показало, что отношение к украинцам, находящимся под влиянием бандеровской идеологии, поменялось в худшую сторону, но важно не распространять этот негатив на тех, кто не поддерживает нацизм, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов."Социология показывает, что отношение к украинцам изменилось. Но тут надо более внимательно смотреть. Конечно же, мы понимаем, что это отношение к той части украинцев, которые поддались влиянию нацистской, бандеровской идеологии. Конечно, к ним усилилось негативное отношение у абсолютного большинства людей в стране", - сказал Баринов, отметив, что важно, чтобы это не распространялось на тех людей, которые не поддерживают таких взглядов."В какой-то степени неосторожное слово, действие могут задеть, обидеть, и этого ни в коем случае нельзя допускать", - резюмировал глава ФАДН России.При этом он не назвал точных показателей и других параметров исследования.ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Общество, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Игорь Баринов, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
09:57 09.09.2022 (обновлено: 10:01 09.09.2022)
ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии
ФАДН: исследование показало ухудшение отношения к украинцам с бандеровской идеологией
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Проведенное Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России социологическое исследование показало, что отношение к украинцам, находящимся под влиянием бандеровской идеологии, поменялось в худшую сторону, но важно не распространять этот негатив на тех, кто не поддерживает нацизм, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов.
"Социология показывает, что отношение к украинцам изменилось. Но тут надо более внимательно смотреть. Конечно же, мы понимаем, что это отношение к той части украинцев, которые поддались влиянию нацистской, бандеровской идеологии. Конечно, к ним усилилось негативное отношение у абсолютного большинства людей в стране", - сказал Баринов, отметив, что важно, чтобы это не распространялось на тех людей, которые не поддерживают таких взглядов.
"В какой-то степени неосторожное слово, действие могут задеть, обидеть, и этого ни в коем случае нельзя допускать", - резюмировал глава ФАДН России.
При этом он не назвал точных показателей и других параметров исследования.
ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.