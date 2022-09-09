https://ria.ru/20220909/issledovanie-1815578049.html

ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии

ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии - РИА Новости, 09.09.2022

ФАДН: в России ухудшилось отношение к сторонникам бандеровской идеологии

Проведенное Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России социологическое исследование показало, что отношение к украинцам, находящимся под... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:57

2022-09-09T09:57

2022-09-09T10:01

россия

общество

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

игорь баринов

дальневосточный федеральный университет

владивосток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Проведенное Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России социологическое исследование показало, что отношение к украинцам, находящимся под влиянием бандеровской идеологии, поменялось в худшую сторону, но важно не распространять этот негатив на тех, кто не поддерживает нацизм, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов."Социология показывает, что отношение к украинцам изменилось. Но тут надо более внимательно смотреть. Конечно же, мы понимаем, что это отношение к той части украинцев, которые поддались влиянию нацистской, бандеровской идеологии. Конечно, к ним усилилось негативное отношение у абсолютного большинства людей в стране", - сказал Баринов, отметив, что важно, чтобы это не распространялось на тех людей, которые не поддерживают таких взглядов."В какой-то степени неосторожное слово, действие могут задеть, обидеть, и этого ни в коем случае нельзя допускать", - резюмировал глава ФАДН России.При этом он не назвал точных показателей и других параметров исследования.ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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россия

владивосток

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Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), игорь баринов, дальневосточный федеральный университет, владивосток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)