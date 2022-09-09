https://ria.ru/20220909/inoagenty-1815790582.html
Созданное журналистом Алешковским* юрлицо пополнило список СМИ-иноагентов
Созданное журналистом Алешковским* юрлицо пополнило список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 09.09.2022
Созданное журналистом Алешковским* юрлицо пополнило список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Время колокольчиков**", учрежденное журналистом Дмитрием... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:48
2022-09-09T21:48
2022-09-09T21:48
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Время колокольчиков**", учрежденное журналистом Дмитрием Алешковским*, который ранее также был включен в этот перечень, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 9 сентября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Время колокольчиков**". Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Алешковским Д.П.*" - говорится в сообщении.Журналист Алешковский*, сотрудничавший с рядом изданий, был включен в реестр СМИ-иноагентов в июле 2022 года.В Минюсте уточнили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20220902/makarevich-1814147976.html
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
Созданное журналистом Алешковским* юрлицо пополнило список СМИ-иноагентов
Минюст включил в список СМИ-иноагентов Созданное журналистом Алешковским* юрлицо
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Время колокольчиков**", учрежденное журналистом Дмитрием Алешковским*, который ранее также был включен в этот перечень, сообщается
на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 9 сентября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Время колокольчиков**". Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Алешковским Д.П.*" - говорится в сообщении.
Журналист Алешковский*, сотрудничавший с рядом изданий, был включен в реестр СМИ-иноагентов в июле 2022 года.
В Минюсте уточнили, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента