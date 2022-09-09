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В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья* - РИА Новости, 09.09.2022
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В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья* - РИА Новости, 09.09.2022
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:33
2022-09-09T21:46
юлия латынина
валерий соловей
россия
иноагенты
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и историка Валерия Соловья*, сообщается на сайте ведомства."Латынина Юлия Леонидовна*, Эйдельман Тамара Натановна*, Наки Майкл Сидней*", - значатся в реестре физлиц иноагентов."Соловей Валерий Дмитриевич*, Шукаева Елена Викторовна*, Афанасьев Андрей Андреевич*", - следует из реестра.Латынина* является известным журналистом и блогером, а Соловей* - историк и публицист.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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юлия латынина, валерий соловей, россия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Юлия Латынина, Валерий Соловей, Россия, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:33 09.09.2022 (обновлено: 21:46 09.09.2022)
 
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*

Минюст включил в список иноагентов журналистку Латынину* и публициста Соловья*

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПолитолог Валерий Соловей*
Политолог Валерий Соловей* - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Политолог Валерий Соловей*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и историка Валерия Соловья*, сообщается на сайте ведомства.
"Латынина Юлия Леонидовна*, Эйдельман Тамара Натановна*, Наки Майкл Сидней*", - значатся в реестре физлиц иноагентов.
"Соловей Валерий Дмитриевич*, Шукаева Елена Викторовна*, Афанасьев Андрей Андреевич*", - следует из реестра.
Латынина* является известным журналистом и блогером, а Соловей* - историк и публицист.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 12:56Шоубиз
Макаревич* отреагировал на включение его в список иноагентов
 
Юлия ЛатынинаВалерий СоловейРоссияиноагентыМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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