https://ria.ru/20220909/inoagenty-1815787985.html

В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*

В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья* - РИА Новости, 09.09.2022

В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*

Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:33

2022-09-09T21:33

2022-09-09T21:46

юлия латынина

валерий соловей

россия

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и историка Валерия Соловья*, сообщается на сайте ведомства."Латынина Юлия Леонидовна*, Эйдельман Тамара Натановна*, Наки Майкл Сидней*", - значатся в реестре физлиц иноагентов."Соловей Валерий Дмитриевич*, Шукаева Елена Викторовна*, Афанасьев Андрей Андреевич*", - следует из реестра.Латынина* является известным журналистом и блогером, а Соловей* - историк и публицист.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html

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юлия латынина, валерий соловей, россия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)