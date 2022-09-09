https://ria.ru/20220909/inoagenty-1815787985.html
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья* - РИА Новости, 09.09.2022
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:33
2022-09-09T21:33
2022-09-09T21:46
юлия латынина
валерий соловей
россия
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и историка Валерия Соловья*, сообщается на сайте ведомства."Латынина Юлия Леонидовна*, Эйдельман Тамара Натановна*, Наки Майкл Сидней*", - значатся в реестре физлиц иноагентов."Соловей Валерий Дмитриевич*, Шукаева Елена Викторовна*, Афанасьев Андрей Андреевич*", - следует из реестра.Латынина* является известным журналистом и блогером, а Соловей* - историк и публицист.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220903/makarevich-1814209496.html
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юлия латынина, валерий соловей, россия, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии)
Юлия Латынина, Валерий Соловей, Россия, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:33 09.09.2022 (обновлено: 21:46 09.09.2022)
В список иноагентов включили журналистку Латынину* и публициста Соловья*
Минюст включил в список иноагентов журналистку Латынину* и публициста Соловья*
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента, известного журналиста Юлию Латынину*, а также публициста и историка Валерия Соловья*, сообщается на сайте ведомства.
"Латынина Юлия Леонидовна*, Эйдельман Тамара Натановна*, Наки Майкл Сидней*", - значатся в реестре физлиц иноагентов.
"Соловей Валерий Дмитриевич*, Шукаева Елена Викторовна*, Афанасьев Андрей Андреевич*", - следует из реестра.
Латынина* является известным журналистом и блогером, а Соловей* - историк и публицист.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.