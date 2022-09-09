https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815628374.html
В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе
В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе
Вопрос о проведении голосования в День народного единства на освобожденных территориях в Донбассе должны решать сами граждане, которые живут на этих... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:01
2022-09-09T13:01
2022-09-09T13:18
россия
донбасс
украина
единая россия
андрей турчак
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопрос о проведении голосования в День народного единства на освобожденных территориях в Донбассе должны решать сами граждане, которые живут на этих территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь я не знаю, здесь я опять же говорю, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях", - сказал Песков журналистам.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что правильно провести голосование в Донбассе и на освобожденных территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
https://ria.ru/20220908/rossiya-1815363158.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, украина, единая россия, андрей турчак, дмитрий песков
Россия, Донбасс, Украина, Единая Россия, Андрей Турчак, Дмитрий Песков
13:01 09.09.2022 (обновлено: 13:18 09.09.2022)
В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе
Песков: вопрос о проведении голосования в Донбассе должны решать живущие там люди