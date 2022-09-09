https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815628374.html

В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе

В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2022

В Кремле ответили на вопрос о проведении голосования в Донбассе

Вопрос о проведении голосования в День народного единства на освобожденных территориях в Донбассе должны решать сами граждане, которые живут на этих... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:01

2022-09-09T13:01

2022-09-09T13:18

россия

донбасс

украина

единая россия

андрей турчак

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопрос о проведении голосования в День народного единства на освобожденных территориях в Донбассе должны решать сами граждане, которые живут на этих территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь я не знаю, здесь я опять же говорю, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях", - сказал Песков журналистам.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что правильно провести голосование в Донбассе и на освобожденных территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.

https://ria.ru/20220908/rossiya-1815363158.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, украина, единая россия, андрей турчак, дмитрий песков