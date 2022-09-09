https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815580180.html

В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования

В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования

Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:06

2022-09-09T10:06

2022-09-09T12:54

москва

технологии

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.Ранее в соцсетях сообщалось, что при попытке дистанционного голосования сайт mos.ru начинает "зависать", пользователя при этом авторизует под разными именами."Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться. Просто отображаются имена тех, кто был в очереди перед вами на авторизацию. Вы попадете в свой личный кабинет, получите доступ к своему бюллетеню. И люди, что перед вами, тоже попали", - заявил Костырко.

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815577386.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, технологии, единый день голосования — 2022