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В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования - РИА Новости, 09.09.2022
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В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования
Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:06
2022-09-09T12:54
москва
технологии
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.Ранее в соцсетях сообщалось, что при попытке дистанционного голосования сайт mos.ru начинает "зависать", пользователя при этом авторизует под разными именами."Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться. Просто отображаются имена тех, кто был в очереди перед вами на авторизацию. Вы попадете в свой личный кабинет, получите доступ к своему бюллетеню. И люди, что перед вами, тоже попали", - заявил Костырко.
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москва, технологии, единый день голосования — 2022
Москва, Технологии, Единый день голосования — 2022
10:06 09.09.2022 (обновлено: 12:54 09.09.2022)
 
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования

Задержки работы онлайн-голосования в Москве связаны с большой очередью за бюллетенями

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
Ранее в соцсетях сообщалось, что при попытке дистанционного голосования сайт mos.ru начинает "зависать", пользователя при этом авторизует под разными именами.
"Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться. Просто отображаются имена тех, кто был в очереди перед вами на авторизацию. Вы попадете в свой личный кабинет, получите доступ к своему бюллетеню. И люди, что перед вами, тоже попали", - заявил Костырко.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:53
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут
 
МоскваТехнологииЕдиный день голосования — 2022
 
 
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