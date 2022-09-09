https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815580180.html
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования
Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:06
2022-09-09T10:06
2022-09-09T12:54
москва
технологии
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.Ранее в соцсетях сообщалось, что при попытке дистанционного голосования сайт mos.ru начинает "зависать", пользователя при этом авторизует под разными именами."Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться. Просто отображаются имена тех, кто был в очереди перед вами на авторизацию. Вы попадете в свой личный кабинет, получите доступ к своему бюллетеню. И люди, что перед вами, тоже попали", - заявил Костырко.
https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815577386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, технологии, единый день голосования — 2022
Москва, Технологии, Единый день голосования — 2022
10:06 09.09.2022 (обновлено: 12:54 09.09.2022)
В Москве назвали причину задержки работы системы онлайн-голосования
Задержки работы онлайн-голосования в Москве связаны с большой очередью за бюллетенями
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задержки работы странички дистанционного электронного голосования на портале мэра Москвы связаны с большой очередью за бюллетенями, сообщил РИА Новости начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
Ранее в соцсетях сообщалось, что при попытке дистанционного голосования сайт mos.ru начинает "зависать", пользователя при этом авторизует под разными именами.
"Это очередь за бюллетенем. Нагрузка большая, страничка не успевает прогрузиться. Просто отображаются имена тех, кто был в очереди перед вами на авторизацию. Вы попадете в свой личный кабинет, получите доступ к своему бюллетеню. И люди, что перед вами, тоже попали", - заявил Костырко.