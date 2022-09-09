https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815574677.html

В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах

В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах

Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:39

2022-09-09T09:39

2022-09-09T12:51

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве.Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в муниципальных выборах в Москве за первые полчаса после старта голосования, выдано уже более 220 тысяч бюллетеней.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, единый день голосования — 2022