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В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 09.09.2022
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В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах
Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:39
2022-09-09T12:51
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве.Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в муниципальных выборах в Москве за первые полчаса после старта голосования, выдано уже более 220 тысяч бюллетеней.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
09:39 09.09.2022 (обновлено: 12:51 09.09.2022)
 
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах

Более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на муниципальных выборах в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве.
Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в муниципальных выборах в Москве за первые полчаса после старта голосования, выдано уже более 220 тысяч бюллетеней.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
00:00
В России начались самые "спокойные" выборы
 
ПолитикаМоскваЕдиный день голосования — 2022
 
 
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