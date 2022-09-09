https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815574677.html
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах
Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:39
2022-09-09T09:39
2022-09-09T12:51
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве.Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в муниципальных выборах в Москве за первые полчаса после старта голосования, выдано уже более 220 тысяч бюллетеней.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
09:39 09.09.2022 (обновлено: 12:51 09.09.2022)
В Москве более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах
Более 200 тысяч избирателей проголосовали онлайн на муниципальных выборах в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве за первый час после старта голосования, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в Москве.
Более 200 тысяч избирателей проголосовали электронно на выборах в муниципальных выборах в Москве за первые полчаса после старта голосования, выдано уже более 220 тысяч бюллетеней.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.