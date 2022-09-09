https://ria.ru/20220909/germaniya-1815603800.html

В ХДС считают, что Германию зимой ожидает оползневая рецессия

В ХДС считают, что Германию зимой ожидает оползневая рецессия - РИА Новости, 09.09.2022

В ХДС считают, что Германию зимой ожидает оползневая рецессия

В Германии ожидается обвальная рецессия, которая массово затронет предприятия и рабочие места, сообщил в пятницу заместитель председателя оппозиционной партии... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:39

2022-09-09T11:39

2022-09-09T11:39

экономика

германия

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. В Германии ожидается обвальная рецессия, которая массово затронет предприятия и рабочие места, сообщил в пятницу заместитель председателя оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман."Я убежден, что нам предстоит оползневая рецессия, которая погребёт массу компаний и рабочих мест. Эта рецессия будет далеко за пределами того, что мы видели до сих пор во время пандемии коронавируса. Мы окажемся в драматической ситуации уже просто потому, что больше не сможем сдерживать инфляцию в обозримом будущем", — сказал Линнеман в интервью изданию Welt.Предпринимаемые правительством действия Линнеман считает недостаточными. Политику, по его словам, недавно позвонил пекарь, который в прошлом году к августу за 400 тысяч киловатт электричества заплатил 65 тысяч евро, а в этом году ему за тот же объем пришел счёт на более чем 200 тысяч евро."Можно ему конечно сказать: если будешь меньше расходовать, то мы возместим убытки. Но для среднего предпринимательства нужно больше поддержки", - подчеркнул Линнеман.Политик упомянул результаты опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo ("Ифо"), по результатам которого каждое десятое предприятие в ФРГ останавливает или сокращает производство.Ранее вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.После начала специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220908/germaniya-1815474211.html

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, хдс/хсс