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СМИ: соседи Германии уклоняются от соглашений о взаимных поставках газа - РИА Новости, 09.09.2022
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СМИ: соседи Германии уклоняются от соглашений о взаимных поставках газа
СМИ: соседи Германии уклоняются от соглашений о взаимных поставках газа - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: соседи Германии уклоняются от соглашений о взаимных поставках газа
Несколько соседних стран Германии, в числе которых Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Польша не хотят заключать с ФРГ соглашения о взаимных поставках газа РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:42
2022-09-09T16:43
в мире
германия
welt
евросоюз
нидерланды
бельгия
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Несколько соседних стран Германии, в числе которых Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Польша не хотят заключать с ФРГ соглашения о взаимных поставках газа при возникновении чрезвычайных ситуаций, написала немецкая газета Welt со ссылкой на отчет Минэкономики ФРГ."На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией. Напротив, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Польша уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности", - сообщает издание со ссылкой на письменный отчет министерства экономики ФРГ для комитета бундестага по защите климата и энергетике. Как уточняет газета, документ имеется в ее распоряжении.Как отмечают авторы документа, контракты солидарности фактически должны регулировать процессы и взаимные обязательства по поставкам природного газа, которые необходимы для обеспечения жизненно важных поставок природного газа защищенным потребителям, в их числе бытовые потребители, соцслужбы, а также газовые электростанции, обеспечивающие стабильность энергосистемы.В этой связи тот факт, что такие контракты сейчас не заключаются, является проблематичным, считают в Минэкономики. "Особенно на фоне нынешней ситуации (с поставками газа) и повышенной восприимчивости к газовым кризисам это становится проблемой", - цитирует газета документ Минэкономики. Отмечается, что отказ соседних стран "поставит под сомнение выполнение законодательства ЕС". В настоящее время также ведутся переговоры с Чехией и Италией. Кроме того, Германия стремится к заключению трехстороннего соглашения, в котором будут участвовать Швейцария и Италия.При этом, как указывает Welt, Россия не поставляет газ в Европу с конца августа, а если наступит холодная зима, то запасов в газохранилищах хватит лишь на два месяца. "Таким образом, уже через несколько месяцев Германия может оказаться в зависимости от солидарности своих соседей, чтобы продолжать поставлять газ хотя бы особо защищенным потребителям, таким как частные домохозяйства", - отмечает издание.По ее данным, отказ Нидерландов и Бельгии от переговоров по соглашениям о солидарности вызывает особую тревогу с точки зрения Германии. "В настоящее время Германия получает половину газа по трубопроводам, проходящим через эти две страны. Поскольку Германия пока не имеет собственных терминалов для приема сжиженного газа, федеральное правительство зависит от газа, поступающего через Нидерланды и Бельгию", - пояснило издание.
https://ria.ru/20220909/germaniya-1815603800.html
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в мире, германия, welt, евросоюз, нидерланды, бельгия
В мире, Германия, Welt, Евросоюз, Нидерланды, Бельгия
16:42 09.09.2022 (обновлено: 16:43 09.09.2022)
 
СМИ: соседи Германии уклоняются от соглашений о взаимных поставках газа

Welt: соседи Германии уклоняются от соглашений с ней о взаимных поставках газа в случае ЧС

© Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
© Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Несколько соседних стран Германии, в числе которых Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Польша не хотят заключать с ФРГ соглашения о взаимных поставках газа при возникновении чрезвычайных ситуаций, написала немецкая газета Welt со ссылкой на отчет Минэкономики ФРГ.
"На сегодняшний день Германия заключила соглашение о солидарности с Данией и Австрией. Напротив, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, а также Польша уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности", - сообщает издание со ссылкой на письменный отчет министерства экономики ФРГ для комитета бундестага по защите климата и энергетике. Как уточняет газета, документ имеется в ее распоряжении.
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Как отмечают авторы документа, контракты солидарности фактически должны регулировать процессы и взаимные обязательства по поставкам природного газа, которые необходимы для обеспечения жизненно важных поставок природного газа защищенным потребителям, в их числе бытовые потребители, соцслужбы, а также газовые электростанции, обеспечивающие стабильность энергосистемы.
В этой связи тот факт, что такие контракты сейчас не заключаются, является проблематичным, считают в Минэкономики. "Особенно на фоне нынешней ситуации (с поставками газа) и повышенной восприимчивости к газовым кризисам это становится проблемой", - цитирует газета документ Минэкономики. Отмечается, что отказ соседних стран "поставит под сомнение выполнение законодательства ЕС". В настоящее время также ведутся переговоры с Чехией и Италией. Кроме того, Германия стремится к заключению трехстороннего соглашения, в котором будут участвовать Швейцария и Италия.
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При этом, как указывает Welt, Россия не поставляет газ в Европу с конца августа, а если наступит холодная зима, то запасов в газохранилищах хватит лишь на два месяца. "Таким образом, уже через несколько месяцев Германия может оказаться в зависимости от солидарности своих соседей, чтобы продолжать поставлять газ хотя бы особо защищенным потребителям, таким как частные домохозяйства", - отмечает издание.
По ее данным, отказ Нидерландов и Бельгии от переговоров по соглашениям о солидарности вызывает особую тревогу с точки зрения Германии. "В настоящее время Германия получает половину газа по трубопроводам, проходящим через эти две страны. Поскольку Германия пока не имеет собственных терминалов для приема сжиженного газа, федеральное правительство зависит от газа, поступающего через Нидерланды и Бельгию", - пояснило издание.
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