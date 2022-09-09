https://ria.ru/20220909/gaz-1815601029.html
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков - РИА Новости, 09.09.2022
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков
Власти Словении выступают за выработку Евросоюзом соглашения об ограничении цен на газ от всех поставщиков, а не только из России, заявил министр инфраструктуры РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:28
2022-09-09T11:28
2022-09-09T11:28
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Власти Словении выступают за выработку Евросоюзом соглашения об ограничении цен на газ от всех поставщиков, а не только из России, заявил министр инфраструктуры страны Боян Кумер, который в пятницу принял участие во встрече глав Минэнерго ЕС в Брюсселе."Мы поддерживаем потолок цены, который мы должны установить для газа из России. Но этого недостаточно, мы должны расширить эти меры. Мы также думаем, что необходимо достичь соглашения о том, как перестроить энергетические рынки, особенно в долгосрочных сделках", - заявил Кумер перед началом заседания."Мы считаем, что должны договориться об этом для всего газа, не только российского… Думаю, что достижения соглашений (об обсуждаемых мерах - ред.) можем ожидать в предстоящие дни, не недели", - уточнил словенский министр.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
https://ria.ru/20220909/gaz-1815600010.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словения, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, природный газ, европа
Экономика, Словения, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Природный газ, Европа
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков
Словения предложила ЕС выработать соглашение об ограничении цен на газ от всех поставщиков
БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Власти Словении выступают за выработку Евросоюзом соглашения об ограничении цен на газ от всех поставщиков, а не только из России, заявил министр инфраструктуры страны Боян Кумер, который в пятницу принял участие во встрече глав Минэнерго ЕС в Брюсселе.
"Мы поддерживаем потолок цены, который мы должны установить для газа из России. Но этого недостаточно, мы должны расширить эти меры. Мы также думаем, что необходимо достичь соглашения о том, как перестроить энергетические рынки, особенно в долгосрочных сделках", - заявил Кумер перед началом заседания.
"Мы считаем, что должны договориться об этом для всего газа, не только российского… Думаю, что достижения соглашений (об обсуждаемых мерах - ред.) можем ожидать в предстоящие дни, не недели", - уточнил словенский министр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".