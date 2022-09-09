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Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков - РИА Новости, 09.09.2022
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Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков - РИА Новости, 09.09.2022
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков
Власти Словении выступают за выработку Евросоюзом соглашения об ограничении цен на газ от всех поставщиков, а не только из России, заявил министр инфраструктуры РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:28
2022-09-09T11:28
экономика
словения
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
природный газ
европа
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Власти Словении выступают за выработку Евросоюзом соглашения об ограничении цен на газ от всех поставщиков, а не только из России, заявил министр инфраструктуры страны Боян Кумер, который в пятницу принял участие во встрече глав Минэнерго ЕС в Брюсселе."Мы поддерживаем потолок цены, который мы должны установить для газа из России. Но этого недостаточно, мы должны расширить эти меры. Мы также думаем, что необходимо достичь соглашения о том, как перестроить энергетические рынки, особенно в долгосрочных сделках", - заявил Кумер перед началом заседания."Мы считаем, что должны договориться об этом для всего газа, не только российского… Думаю, что достижения соглашений (об обсуждаемых мерах - ред.) можем ожидать в предстоящие дни, не недели", - уточнил словенский министр.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
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экономика, словения, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, природный газ, европа
Экономика, Словения, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Природный газ, Европа
11:28 09.09.2022
 
Словения выступила за ограничение цен на газ в ЕС от всех поставщиков

Словения предложила ЕС выработать соглашение об ограничении цен на газ от всех поставщиков

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Власти Словении выступают за выработку Евросоюзом соглашения об ограничении цен на газ от всех поставщиков, а не только из России, заявил министр инфраструктуры страны Боян Кумер, который в пятницу принял участие во встрече глав Минэнерго ЕС в Брюсселе.
"Мы поддерживаем потолок цены, который мы должны установить для газа из России. Но этого недостаточно, мы должны расширить эти меры. Мы также думаем, что необходимо достичь соглашения о том, как перестроить энергетические рынки, особенно в долгосрочных сделках", - заявил Кумер перед началом заседания.
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Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ
"Мы считаем, что должны договориться об этом для всего газа, не только российского… Думаю, что достижения соглашений (об обсуждаемых мерах - ред.) можем ожидать в предстоящие дни, не недели", - уточнил словенский министр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
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