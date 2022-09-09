09:27 09.09.2022 (обновлено: 11:35 09.09.2022)
Россия воплотит главный кошмар Европы в реальность, пишет Forbes
Колумнист Forbes Рункявичюс: Россия воплотит энергетический кошмар Европы в реальность
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Принудительные ограничения на потребление газа рискуют обернуться крахом для Европы, пишет Дэн Рункявичюс для издания Forbes.
"Обязательное нормирование — энергетический кошмар становится реальностью", — говорится в публикации.
"Обязательное нормирование — энергетический кошмар становится реальностью", — говорится в публикации.
После резкого роста цен на энергоносители европейские лидеры решили принять спасительный бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов, отмечается в статье. Рункявичюс пишет, что только Великобритания планирует потратить колоссальные 150 миллиардов долларов в течение следующих 18 месяцев.
Журналист приводит расчеты Goldman Sachs, из которых следует, что если Россия не пустит газ по "Северному потоку", то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование, что приведет к сокращению производств на 65 процентов.
Журналист приводит расчеты Goldman Sachs, из которых следует, что если Россия не пустит газ по "Северному потоку", то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование, что приведет к сокращению производств на 65 процентов.
"Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее, потому что нельзя купить газ, которого нет", — резюмировалось в статье.
Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток", остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток", остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.