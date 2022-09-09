https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

Россия воплотит главный кошмар Европы в реальность, пишет Forbes

Россия воплотит главный кошмар Европы в реальность, пишет Forbes - РИА Новости, 09.09.2022

Россия воплотит главный кошмар Европы в реальность, пишет Forbes

Принудительные ограничения на потребление газа рискуют обернуться крахом для Европы, пишет Дэн Рункявичюс для издания Forbes. "Обязательное нормирование —... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:27

2022-09-09T09:27

2022-09-09T11:35

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Принудительные ограничения на потребление газа рискуют обернуться крахом для Европы, пишет Дэн Рункявичюс для издания Forbes. "Обязательное нормирование — энергетический кошмар становится реальностью", — говорится в публикации. Автор напоминает, что ЕС полностью зависит от России, потому что он производит более двух третей своей энергии из природного газа, 40 процентов которого поступает по "Северному потоку". После резкого роста цен на энергоносители европейские лидеры решили принять спасительный бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов, отмечается в статье. Рункявичюс пишет, что только Великобритания планирует потратить колоссальные 150 миллиардов долларов в течение следующих 18 месяцев. Журналист приводит расчеты Goldman Sachs, из которых следует, что если Россия не пустит газ по "Северному потоку", то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование, что приведет к сокращению производств на 65 процентов. "Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее, потому что нельзя купить газ, которого нет", — резюмировалось в статье. Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток", остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, россия, евросоюз, газпром, в мире