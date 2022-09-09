Рейтинг@Mail.ru
ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/fotovystavka-1815744839.html
ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города
ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022
ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города
На ВДНХ стартовала оупен-эйр выставка, посвященная истории размещенных здесь архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция и ее первые зрители — в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:50
2022-09-09T19:01
фото
вднх
москва
риа новости
россия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815742451_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_f6100a7990e8b5c28d73c4febd5b1140.jpg
На ВДНХ стартовала оупен-эйр выставка, посвященная истории размещенных здесь архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция и ее первые зрители — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815742451_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_58059f6ca7afbd72fcc0dbf86af48b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, вднх, москва, риа новости, россия сегодня
Фото, ВДНХ, Москва, РИА Новости, Россия сегодня
18:50 09.09.2022 (обновлено: 19:01 09.09.2022)
 

ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города

Читать ria.ru в
На ВДНХ стартовала оупен-эйр выставка, посвященная истории размещенных здесь архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция и ее первые зрители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов

ВДНХ — это не только название знаменитого выставочного комплекса на севере столицы. Так именуют и весь прилегающий к нему район.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
1 из 11

ВДНХ — это не только название знаменитого выставочного комплекса на севере столицы. Так именуют и весь прилегающий к нему район.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Здесь есть на что посмотреть: гостиница "Космос", уникальный Ростокинский акведук, Монумент покорителям космоса, "Дом на ножках", Останкинская башня и телецентр.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
2 из 11

Здесь есть на что посмотреть: гостиница "Космос", уникальный Ростокинский акведук, Монумент покорителям космоса, "Дом на ножках", Останкинская башня и телецентр.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Эти и другие достопримечательности, расположенные вокруг ВДНХ, представлены на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения".

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
3 из 11

Эти и другие достопримечательности, расположенные вокруг ВДНХ, представлены на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Выставку развернули на аллее Северного розария ВДНХ.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
4 из 11

Выставку развернули на аллее Северного розария ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В экспозиции — два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
5 из 11

В экспозиции — два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Посетители на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения" на ВДНХ.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
6 из 11

Посетители на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения" на ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Фотографии относятся к периоду 1960—1980-х годов, когда район только формировался.

Фотовыставка ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
7 из 11

Фотографии относятся к периоду 1960—1980-х годов, когда район только формировался.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Перед зрителями открываются не только знакомые виды, но и множество интересных деталей ушедшего времени.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
8 из 11

Перед зрителями открываются не только знакомые виды, но и множество интересных деталей ушедшего времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Каждую фотографию сопровождает краткая история, рассказывающая о представленных достопримечательностях.

Фотовыставка ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ.
9 из 11

Каждую фотографию сопровождает краткая история, рассказывающая о представленных достопримечательностях.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Экспонаты можно увидеть также на цифровых информационных экранах, установленных на территории ВДНХ.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
10 из 11

Экспонаты можно увидеть также на цифровых информационных экранах, установленных на территории ВДНХ.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Выставка "ВДНХ. Центр притяжения" открыта для посетителей до 18 сентября.

Посетители на фотовыставке ВДНХ. Центр притяжения медиагруппы Россия сегодня в Северном розарии на ВДНХ
11 из 11

Выставка "ВДНХ. Центр притяжения" открыта для посетителей до 18 сентября.

© РИА Новости / Максим Блинов
 
ФотоВДНХМоскваРИА НовостиРоссия сегодня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала