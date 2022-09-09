ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города
ВДНХ — это не только название знаменитого выставочного комплекса на севере столицы. Так именуют и весь прилегающий к нему район.
ВДНХ — это не только название знаменитого выставочного комплекса на севере столицы. Так именуют и весь прилегающий к нему район.
Здесь есть на что посмотреть: гостиница "Космос", уникальный Ростокинский акведук, Монумент покорителям космоса, "Дом на ножках", Останкинская башня и телецентр.
Здесь есть на что посмотреть: гостиница "Космос", уникальный Ростокинский акведук, Монумент покорителям космоса, "Дом на ножках", Останкинская башня и телецентр.
Эти и другие достопримечательности, расположенные вокруг ВДНХ, представлены на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения".
Эти и другие достопримечательности, расположенные вокруг ВДНХ, представлены на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения".
Выставку развернули на аллее Северного розария ВДНХ.
В экспозиции — два десятка фотографий из медиабанка РИА Новости.
Посетители на фотовыставке "ВДНХ. Центр притяжения" на ВДНХ.
Фотографии относятся к периоду 1960—1980-х годов, когда район только формировался.
Фотографии относятся к периоду 1960—1980-х годов, когда район только формировался.
Перед зрителями открываются не только знакомые виды, но и множество интересных деталей ушедшего времени.
Перед зрителями открываются не только знакомые виды, но и множество интересных деталей ушедшего времени.
Каждую фотографию сопровождает краткая история, рассказывающая о представленных достопримечательностях.
Каждую фотографию сопровождает краткая история, рассказывающая о представленных достопримечательностях.
Экспонаты можно увидеть также на цифровых информационных экранах, установленных на территории ВДНХ.
Экспонаты можно увидеть также на цифровых информационных экранах, установленных на территории ВДНХ.
Выставка "ВДНХ. Центр притяжения" открыта для посетителей до 18 сентября.
Выставка "ВДНХ. Центр притяжения" открыта для посетителей до 18 сентября.