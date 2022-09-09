https://ria.ru/20220909/fotovystavka-1815744839.html

ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города

ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022

ВДНХ как центр притяжения на фотовыставке РИА Новости ко Дню города

На ВДНХ стартовала оупен-эйр выставка, посвященная истории размещенных здесь архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция и ее первые зрители — в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:50

2022-09-09T18:50

2022-09-09T19:01

фото

вднх

москва

риа новости

россия сегодня

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На ВДНХ стартовала оупен-эйр выставка, посвященная истории размещенных здесь архитектурных и монументальных объектов. Экспозиция и ее первые зрители — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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