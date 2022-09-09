https://ria.ru/20220909/evrokomissiya-1815720368.html

ЕК расширит контакты со странами ЕС, наиболее зависящими от газа из России

ЕК расширит контакты со странами ЕС, наиболее зависящими от газа из России - РИА Новости, 09.09.2022

ЕК расширит контакты со странами ЕС, наиболее зависящими от газа из России

Еврокомиссия (ЕК) намерена активизировать контакты со странами Евросоюза, которые больше всего зависят от российского газа, поскольку есть информация, что они... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:17

2022-09-09T17:17

2022-09-09T17:17

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украина

европа

еврокомиссия

евросоюз

кадри симсон

владимир путин

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) намерена активизировать контакты со странами Евросоюза, которые больше всего зависят от российского газа, поскольку есть информация, что они испытывают трудности с поиском альтернативных путей поставок, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции."Мы активизируем наши технические встречи со странами, которые сейчас больше всего зависят от российского газа, потому что я слышала некоторые заявления, что они испытывают трудности с поиском альтернативных путей поставок", - сказала она.ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/limit-1815686082.html

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россия, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз, кадри симсон, владимир путин, в мире