ЕК расширит контакты со странами ЕС, наиболее зависящими от газа из России
Еврокомиссар Симон: ЕК расширит контакты со странами ЕС, зависящими от газа из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) намерена активизировать контакты со странами Евросоюза, которые больше всего зависят от российского газа, поскольку есть информация, что они испытывают трудности с поиском альтернативных путей поставок, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
"Мы активизируем наши технические встречи со странами, которые сейчас больше всего зависят от российского газа, потому что я слышала некоторые заявления, что они испытывают трудности с поиском альтернативных путей поставок", - сказала она.
ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.