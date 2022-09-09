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В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815706039.html
В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма
В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма - РИА Новости, 09.09.2022
В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма
Эвакуация населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области, сообщил в пятницу глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:43
2022-09-09T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
изюм (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Эвакуация населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области, сообщил в пятницу глава администрации региона Виталий Ганчев."(Эвакуация – ред.) проводится из города Купянск, города Изюм", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев –Live".Он добавил, что под артобстрелом украинских войск уже находится и населенный пункт Великий Бурлук.Ранее в пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, изюм (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Изюм (город)
16:43 09.09.2022
 
В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма

Эвакуация населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВывеска въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
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Вывеска въезде в город Изюм Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Эвакуация населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области, сообщил в пятницу глава администрации региона Виталий Ганчев.
"(Эвакуация – ред.) проводится из города Купянск, города Изюм", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев –Live".
Он добавил, что под артобстрелом украинских войск уже находится и населенный пункт Великий Бурлук.
Ранее в пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:39Специальная военная операция на Украине
НАТО разместит новые силы на восточной границе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьИзюм (город)
 
 
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