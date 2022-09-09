https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815706039.html

В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма

В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма - РИА Новости, 09.09.2022

В Харьковской области проводится эвакуация из Купянска и Изюма

Эвакуация населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области, сообщил в пятницу глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:43

2022-09-09T16:43

2022-09-09T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

изюм (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Эвакуация населения проводится из Купянска и Изюма в Харьковской области, сообщил в пятницу глава администрации региона Виталий Ганчев."(Эвакуация – ред.) проводится из города Купянск, города Изюм", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев –Live".Он добавил, что под артобстрелом украинских войск уже находится и населенный пункт Великий Бурлук.Ранее в пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.

https://ria.ru/20220909/nato-1815698920.html

харьковская область

изюм (город)

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в мире, харьковская область, изюм (город)