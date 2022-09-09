https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815689790.html
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
Краснодарский край примет женщин с детьми из районов Харьковской области, где идут боевые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:03
россия
харьковская область
краснодарский край
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Краснодарский край примет женщин с детьми из районов Харьковской области, где идут боевые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области."Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. По итогам совещания председателя совета министров Харьковской области Андрея Алексеенко известно, что на Кубани примут как организованные властями группы эвакуированных, так и мам с детьми, приехавших самостоятельно", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее власти освобожденных территорий Харьковской области заявили о том, что организовывается эвакуация местных жителей из-за боевых действий в безопасные места в Россию и ЛНР.
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, краснодарский край
Россия, Харьковская область, Краснодарский край
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
Краснодарский край примет женщин и детей, эвакуированных из Харьковской области