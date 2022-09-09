Рейтинг@Mail.ru
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815689790.html
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
Краснодарский край примет женщин с детьми из районов Харьковской области, где идут боевые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:03
россия
харьковская область
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810025383_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_fd838780af642ddfaf458fa826b36e0f.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Краснодарский край примет женщин с детьми из районов Харьковской области, где идут боевые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области."Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. По итогам совещания председателя совета министров Харьковской области Андрея Алексеенко известно, что на Кубани примут как организованные властями группы эвакуированных, так и мам с детьми, приехавших самостоятельно", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее власти освобожденных территорий Харьковской области заявили о том, что организовывается эвакуация местных жителей из-за боевых действий в безопасные места в Россию и ЛНР.
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html
россия
харьковская область
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810025383_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_e1bc161513d2314cc8e671c5fe45c65c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, краснодарский край
Россия, Харьковская область, Краснодарский край
16:03 09.09.2022
 
Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области

Краснодарский край примет женщин и детей, эвакуированных из Харьковской области

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуация
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Эвакуация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Краснодарский край примет женщин с детьми из районов Харьковской области, где идут боевые действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.
"Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. По итогам совещания председателя совета министров Харьковской области Андрея Алексеенко известно, что на Кубани примут как организованные властями группы эвакуированных, так и мам с детьми, приехавших самостоятельно", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее власти освобожденных территорий Харьковской области заявили о том, что организовывается эвакуация местных жителей из-за боевых действий в безопасные места в Россию и ЛНР.
Военнослужащие и жители Купянска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
13:23Специальная военная операция на Украине
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
 
РоссияХарьковская областьКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала