https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения - РИА Новости, 09.09.2022
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:23
2022-09-09T13:23
2022-09-09T13:55
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
россия
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию Луганской Народной республики и России, сообщил в пятницу глава района Максим Губин."Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области - ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - подчеркнул он.Губин уточнил, что эвакуация идет как из самого города Купянск, так и из Купянского района.
https://ria.ru/20220909/obstrely-1815637646.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, луганская народная республика, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, В мире
13:23 09.09.2022 (обновлено: 13:55 09.09.2022)
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
Глава Купянского района Харьковской области Губин заявил об эвакуации людей в Россию и ЛНР