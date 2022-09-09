https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html

Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения

Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения - РИА Новости, 09.09.2022

Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения

Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:23

2022-09-09T13:23

2022-09-09T13:55

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

россия

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию Луганской Народной республики и России, сообщил в пятницу глава района Максим Губин."Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области - ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - подчеркнул он.Губин уточнил, что эвакуация идет как из самого города Купянск, так и из Купянского района.

https://ria.ru/20220909/obstrely-1815637646.html

харьковская область

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, луганская народная республика, россия, в мире