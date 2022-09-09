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Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения - РИА Новости, 09.09.2022
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:23
2022-09-09T13:55
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
россия
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию Луганской Народной республики и России, сообщил в пятницу глава района Максим Губин."Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области - ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - подчеркнул он.Губин уточнил, что эвакуация идет как из самого города Купянск, так и из Купянского района.
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харьковская область
луганская народная республика
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харьковская область, луганская народная республика, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Россия, В мире
13:23 09.09.2022 (обновлено: 13:55 09.09.2022)
 
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения

Глава Купянского района Харьковской области Губин заявил об эвакуации людей в Россию и ЛНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие и жители Купянска
Военнослужащие и жители Купянска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие и жители Купянска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Купянского района Харьковской области эвакуируют население из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных, эвакуация идет на территорию Луганской Народной республики и России, сообщил в пятницу глава района Максим Губин.
"Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в ЛНР в район Сватово, в район Логачевки (село в Валуйском городском округе Белгородской области - ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - подчеркнул он.
Губин уточнил, что эвакуация идет как из самого города Купянск, так и из Купянского района.
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13:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли населенный пункт в Купянском районе из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
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