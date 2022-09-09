https://ria.ru/20220909/estoniya-1815715980.html

В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну

В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну - РИА Новости, 09.09.2022

В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну

Власти Эстонии разъяснили новый порядок пересечения границы для россиян, который будет действовать с 19 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:39

2022-09-09T18:39

2022-09-09T18:39

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Эстонии разъяснили новый порядок пересечения границы для россиян, который будет действовать с 19 сентября, сообщает АТОР.По данным местного правительства, ограничения на въезд будут введены во всех пунктах пересечения границы, открытых для международного движения: в Нарве, Лухамае, Койдуле, Таллиннском аэропорту, морских портах.Россияне смогут попасть в Эстонию только при наличии национальной долгосрочной, рабочей или студенческой визы, вида на жительство, для посещения родственников. Сотрудники полиции и пограничной охраны будут проверять цель поездки и не пускать тех, кто больше не имеет права на въезд. А вот аннулировать визы, в случае отказа в пересечении границы, не будут.Единственный способ попасть в Эстонию с целью туризма — из другой страны Шенгенского соглашения. Это значит, что въезжать на пароме, автобусе или самолете из любого государства ЕС россиянам можно."В страну допускаются лица, уже въехавшие в Шенгенскую зону, — говорится в разъяснениях эстонской стороны. — Контроль на внутренних границах и во время поездок в пределах Европейского союза отсутствует".

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, эстония, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, евросоюз, туризм, туристы, виза