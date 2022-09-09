https://ria.ru/20220909/estoniya-1815715980.html
В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну
В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну - РИА Новости, 09.09.2022
В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну
Власти Эстонии разъяснили новый порядок пересечения границы для россиян, который будет действовать с 19 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:39
2022-09-09T18:39
2022-09-09T18:39
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Эстонии разъяснили новый порядок пересечения границы для россиян, который будет действовать с 19 сентября, сообщает АТОР.По данным местного правительства, ограничения на въезд будут введены во всех пунктах пересечения границы, открытых для международного движения: в Нарве, Лухамае, Койдуле, Таллиннском аэропорту, морских портах.Россияне смогут попасть в Эстонию только при наличии национальной долгосрочной, рабочей или студенческой визы, вида на жительство, для посещения родственников. Сотрудники полиции и пограничной охраны будут проверять цель поездки и не пускать тех, кто больше не имеет права на въезд. А вот аннулировать визы, в случае отказа в пересечении границы, не будут.Единственный способ попасть в Эстонию с целью туризма — из другой страны Шенгенского соглашения. Это значит, что въезжать на пароме, автобусе или самолете из любого государства ЕС россиянам можно."В страну допускаются лица, уже въехавшие в Шенгенскую зону, — говорится в разъяснениях эстонской стороны. — Контроль на внутренних границах и во время поездок в пределах Европейского союза отсутствует".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, эстония, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, евросоюз, туризм, туристы, виза
Туризм, Новости - Туризм, Эстония, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шенгенская зона, Евросоюз, Туризм, туристы, Виза
В Эстонии рассказали, как российским туристам попасть в страну
Власти Эстонии разъяснили новый порядок пересечения границы для россиян
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Власти Эстонии разъяснили новый порядок пересечения границы для россиян, который будет действовать с 19 сентября, сообщает
АТОР.
По данным местного правительства, ограничения на въезд будут введены во всех пунктах пересечения границы, открытых для международного движения: в Нарве, Лухамае, Койдуле, Таллиннском аэропорту, морских портах.
Россияне смогут попасть в Эстонию только при наличии национальной долгосрочной, рабочей или студенческой визы, вида на жительство, для посещения родственников. Сотрудники полиции и пограничной охраны будут проверять цель поездки и не пускать тех, кто больше не имеет права на въезд. А вот аннулировать визы, в случае отказа в пересечении границы, не будут.
Единственный способ попасть в Эстонию с целью туризма — из другой страны Шенгенского соглашения. Это значит, что въезжать на пароме, автобусе или самолете из любого государства ЕС россиянам можно.
"В страну допускаются лица, уже въехавшие в Шенгенскую зону, — говорится в разъяснениях эстонской стороны. — Контроль на внутренних границах и во время поездок в пределах Европейского союза отсутствует".