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Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова - РИА Новости, 09.09.2022
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Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова
Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова - РИА Новости, 09.09.2022
Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова
Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:04
2022-09-09T12:21
мария захарова
александр новак
россия
великобритания
германия
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
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мария захарова, александр новак, россия, великобритания, германия, в мире, цены на нефть
Мария Захарова, Александр Новак, Россия, Великобритания, Германия, В мире, Цены на нефть
12:04 09.09.2022 (обновлено: 12:21 09.09.2022)
 
Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова

Захарова: потолок цен на российские энергоресурсы приведет к появлению "скользкого пола"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола", - говорится в сообщении в ее Telegram канале.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:27
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
 
Мария ЗахароваАлександр НовакРоссияВеликобританияГерманияВ миреЦены на нефть
 
 
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