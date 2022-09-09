12:04 09.09.2022 (обновлено: 12:21 09.09.2022)
Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова
Захарова: потолок цен на российские энергоресурсы приведет к появлению "скользкого пола"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола", - говорится в сообщении в ее Telegram канале.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.