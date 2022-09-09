https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html

Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова

Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова - РИА Новости, 09.09.2022

Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова

Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:04

2022-09-09T12:04

2022-09-09T12:21

мария захарова

александр новак

россия

великобритания

германия

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у Запада под ногами скользкого пола, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html

россия

великобритания

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мария захарова, александр новак, россия, великобритания, германия, в мире, цены на нефть