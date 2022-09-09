https://ria.ru/20220909/energiya-1815682166.html

В Евросоюзе предложат снизить потребление энергии на десять процентов

В Евросоюзе предложат снизить потребление энергии на десять процентов - РИА Новости, 09.09.2022

В Евросоюзе предложат снизить потребление энергии на десять процентов

Еврокомиссия собирается предложить каждой стране Евросоюза снизить общее потребление электроэнергии на 10%, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:40

2022-09-09T15:40

2022-09-09T15:41

германия

франция

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еврокомиссия собирается предложить каждой стране Евросоюза снизить общее потребление электроэнергии на 10%, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ."В проекте документа... предлагается, чтобы каждая страна стремилась сократить общее потребление электроэнергии как минимум на 10%. Власти также должны определить часы пиковых цен и сократить потребление электроэнергии в среднем не менее чем на 5% в эти часы", - пишет газета.Газета напоминает, что этим летом ЕС согласовал план для стран-членов по сокращению общего потребления газа на 15% в течение восьми месяцев, с возможностью сделать эту цель обязательной. По словам чиновников, план по экономии электроэнергии может быть составлен по образцу предыдущего плана, который был ориентирован на газ.Как пишет газета, по словам дипломатов, многие страны, включая Германию и Францию, в преддверии заседания в пятницу согласились также с идеей ввести ограничения на доходы, получаемые негазовыми производителями электроэнергии, и перераспределять эти деньги среди предприятий и потребителей.По данным издания, министры хотят противостоять разрушению рынков электроэнергии высокими ценами и планируют предоставить экстренные кредиты трейдерам или изменить правила залога, который требуется при торговле электроэнергией.

https://ria.ru/20220909/potolok-1815681239.html

https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html

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франция

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германия, франция, еврокомиссия, евросоюз