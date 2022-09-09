https://ria.ru/20220909/elizaveta-1815667339.html

Байден отправится в Великобританию на похороны Елизаветы II

Байден отправится в Великобританию на похороны Елизаветы II - РИА Новости, 09.09.2022

Байден отправится в Великобританию на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден отправится в Великобританию для присутствия на похоронах британской королевы Елизаветы II, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:56

2022-09-09T14:56

2022-09-09T15:08

в мире

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится в Великобританию для присутствия на похоронах британской королевы Елизаветы II, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Белый дом."Белый дом подтвердил NBC.. что президент Джо Байден посетит похороны королевы Елизаветы II", - говорится в сообщении телеканала.Ранее Букингемский дворец заявил, что дата похорон будет объявлена "в надлежащее время".Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, джо байден, сша