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Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песков

Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2022

Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песков

Вопрос о поездке президента РФ Владимира Путина на похороны британской королевы Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:37

2022-09-09T12:37

2022-09-09T13:58

елизавета ii

россия

умерла королева елизавета ii

владимир путин

великобритания

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопрос о поездке президента РФ Владимира Путина на похороны британской королевы Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Путин выразил соболезнования королю Британии Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II."Такой вариант не рассматривается", - ответил Песков на вопрос о том, может ли Путин лично поехать на похороны королевы. Он уточнил, что ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет."Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений", - сказал Песков.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

елизавета ii, россия, умерла королева елизавета ii, владимир путин, великобритания, политика, дмитрий песков